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Суббота 22 июня

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Тест: отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе

Тест: отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе
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Строгая или небрежная, фетровая или суконная, летняя или зимняя – шляпа в советском кино всегда была чем-то большим, чем просто дополнение к образу. Это целый мир, отраженный в зеркале советского кинематографа.

Шляпа в кинопроектах СССР могла подчеркнуть хладнокровную мужественность или трогательную наивность, говорила о профессии и социальном статусе. Кроме того, она могла выдавать в герое и пройдоху, и джентльмена, и романтика, и брутала. И каждый раз она была той самой — неповторимой, которая создает эстетику кадра и врезается в память.

А вы видите сквозь года и поля шляп? Тогда у нас есть для вас дело! Чтобы было дело в шляпе — пройдите тест от редакции "Дни.ру"! Отгадайте советский фильм по мужчине и шляпе!

Вас ждет 5 изображений, 5 знаковых головных уборов. Только 3 варианта ответа к каждому из 5 заданий, но правильный только 1. Сможете определить фильм, ориентируясь только на шляпу и человека? В каждой из выбранных нами кинолент СССР сыграли женщины, но ни одна из них не вошла в наш тест. На всех предложенных картинках нет ни одной женщины.

Помните главное:

  • Персонаж – герой своей истории.
  • Шляпа – часть его легенды.
  • А фильм... Фильм вы должны угадать сами!

ВОПРОСЫ

1/5

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

A — Девушка с гитарой (1958)

B — Всадник с молнией в руке (1975)

C — Человек с аккордеоном (1985)

2/5

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

A — Новые похождения Кота в сапогах (1958)

B — Новые похождения Швейка (1943)

C — Новые приключения неуловимых (1968)

3/5

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

A — Берегись автомобиля (1966)

B — Иди и смотри (1985)

C — Смотри в оба! (1981)

4/5

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

A — Республика ШКИД" (1966)

B — Достояние республики (1971)

C — Сердце матери (1965)

5/5

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

A — Три плюс два (1963)

B — Три тополя на Плющихе (1967)

C — Два капитана (1976)

ОТВЕТЫ

1 — B — Всадник с молнией в руке (1975)

2 — A — Новые похождения Кота в сапогах (1958)

3 — C — Смотри в оба! (1981)

4 — B — Достояние республики (1971)

5 — A — Три плюс два (1963)

У вас все верно? Тогда вы истинный знаток советского кино! Особенно — мужчин и шляп.

У вас есть ошибки? Тогда самое время пересмотреть классику и пройти тест сначала.

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22 июня 2024, 09:09
Михаил Боярский в фильме "Гардемарины, вперед!" (1987) / Киноконцерн "Мосфильм" / YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

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