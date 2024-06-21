Киноманы справятся легко: угадайте культовый советский фильм по одному предложению

За время существования СССР – с 1918 по 1991 годы – было снято 7250 художественных фильмов. Давайте вспомним советскую киноклассику и отгадаем картины лишь по одному предложению героя.



1. "Какая гадость эта ваша заливная рыба!"

А – "Стряпуха"

Б – "Девчата"

В – "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"

2. "Девушки, уймите вашу мать!"

А – "Любовь и голуби";

Б – "Королева бензоколонки";

В – "Весна".

3. "Из ваших рук я не стану есть до конца своей жизни!"

А – "Берегись автомобиля";

Б – "Служебный роман";

В – "Вокзал для двоих".

4 – "Вам не нужна моя страсть, вам нужна эта жилплощадь!"

А – "Весна";

Б – "Кавказская пленница";

В – "Я шагаю по Москве".

5. "Не родись красивой, а родись активной"

А – "Самая обаятельная и привлекательная";

Б – "Карнавал";

В – "Артистка из Грибова",

6. "Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь"

А – "Карнавальная ночь";

Б – "Золушка";

В – "Орешки для Золушки".

ОТВЕТЫ

1 – В – "Ирония судьбы, или С легким паром!";

2 – А – "Любовь и голуби";

3 – В – "Вокзал для двоих".

4 – А – "Весна"

5 – А – "Самая обаятельная и привлекательная".

6 – Б – "Золушка".

