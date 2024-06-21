Алсу уничтожила важный документ после слов о крахе ее семьи из-за Решетовой

Певица Алсу дала очередной повод для поиска скрытого смысла. Звезда опубликовала интригующее видео.

По всей видимости, Алсу готовится выпустить первую песню после объявления о разводе с Яном Абрамовым. В композиции артистка поет о том, как она переживает разрыв отношений.

Поклонники исполнительницы считают, что в свежем сингле она фактически признается, что ей больно и страшно. При этом она старается справиться со своими эмоциями и двигаться дальше. "Я учусь не бояться разлук тишины", — поет Алсу в обнародованном фрагменте трека.

Примечательно, что тизер песни сопровождается коротким видеороликом, в котором певица предстает в образе женщины, переживающей развод. Она рвет снимок, на котором, как предполагают некоторые пользователи соцсетей, изображен бывший супруг знаменитости.

Стоит отметить, что фотография еще со времен классического репортажа является важным документом, поскольку фиксирует разные аспекты нашей жизни. В случае Алсу артистка буквально уничтожает свидетельство того, что когда-то она была по-настоящему счастлива, разделяла радости и горести с любимым мужчиной, который был ее поддержкой и опорой, а также подарил ей замечательную талантливую дочь.

В комментариях к публикации поклонники Алсу выразили свою поддержку и восхищение ее силой. Многие отметили, что песня наверняка получилась очень трогательной и душевной. Вместе с анонсом нового сингла Алсу также опубликовала бэкстейдж фотосессии, посвященной ее новому этапу жизни. На снимках певица предстанет в элегантном черном платье с открытыми плечами. Ее образ дополняют крупные серьги-кольца и невульгарный макияж. "Новая фотосессия готова. Скоро покажу вам", – написала вокалистка в подписи к публикации.

Важно учесть — все это происходит на фоне слухов о том, что брак Алсу Абрамовой разрушила Анастасия Решетова. Такую версию муссируют светские обозреватели в телеграм-каналах.

Эти домыслы подхватила певица Наталья Штурм, которая резко высказалась в адрес бывшей избранницы Тимати. Знаменитость заявила, что модель "разбила чужую прекрасную семью и радуется". При этом никто из участников нашумевшей истории появившиеся слухи пока не комментировал.



