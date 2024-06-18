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Вторник 18 июня

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SHAMAN попал на концерте в конфуз, озадачив странными выделениями

SHAMAN попал на концерте в конфуз, озадачив странными выделениями
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SHAMAN, он же Ярослав, он же Дронов, забыл, куда попал? На концерте, прямо на публике, музыкант устроил конфуз! Озадачил странными, подозрительными выделениями на поверхности сцены. Источник – видео на Youtube.

Как-то сама Пугачева не пустила на сцену SHAMAN! Но Ярославу удалось вписать фамилию "Дронов" в историю шоу-бизнеса. Не забыл ли, куда его посылали на творческих шоу, если положение, в которое он попал, на публике одобрения не вызывает. Музыкант, певец или клоуном устроился? Каждый новый конфуз озадачивает сильнее. Каким бы странным ни казался вокалист, подозрительных выделений поверх сцены, которые он вытирает, прежде не замечали. Все определили видеокадры на Youtube-канале SHAMANa.

Пугачева не спустила-таки со сцены на землю SHAMAN: из Ярослава Дронова сделали историю-однодневку. Так считают отдельные звезды шоу-бизнеса: из тех, кто о нем не забыл. Патриотический посыл на творчески переработанное шоу поначалу укреплял положение, был и особый процент публики, не лишенной одобрения. А нынче вызывает музыкант только диссонанс. Для одних — певец; для других — клоун.

Каждому ли по зубам новый, свежий виток славы? Конфуз—это сверхдар Волочковой, чьи озадаченные женихи и шпагаты цепляют сильнее, какими бы странными ни казались. Вокалисту же с залом зрительным лучше не опускаться до "выделений" и стремиться тянуться вверх за подлинным искусством сцены: которым он стирает невежество — прежде, чем его замечают.

Все-таки определить достойный видеоклип от прочих способен любой пользователь Youtube, именно поэтому должен совершенствоваться и [SHAMAN].

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18 июня 2024, 06:51
SHAMAN—конфуз—выделения. Фото: Дни.ру
YouTube✓ Надежный источник

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