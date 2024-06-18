Косметолог Ткаченко рассказала, как правильно заботиться о чувствительное коже

Чувствительная кожа требует особого внимания и заботы. Ведь она реагирует на все: на косметику, средства для умывания, сильный ветер, солнечное излучение и даже стресс. Правильный уход за ней поможет улучшить ее состояние и предотвратить появление раздражений. Как сохранить состояние кожа, рассказала основатель бренда Roz Mary, косметолог Наталья Ткаченко.



Как ухаживать за чувствительной кожей? Прежде всего, необходимо понять причину ее чувствительности. Если это генетическая предрасположенность с момента рождения, это одно дело. Если чувствительность появилась недавно, то, скорее всего, имеется определенный раздражитель. Начнем по порядку…



Если дело в провокаторе…

Для чувствительной кожи чаще всего таким провокатором является неправильный уход: агрессивные скрабы, щетки, излишние пилинги, салонные процедуры, лазерные шлифовки. В случае обнаружения такого провокатора необходимо немедленно прекратить его воздействие на кожу, что повысит вероятность ее восстановления. Для этого из косметики следует использовать мягкие гипоаллергенные продукты, предпочтительно без отдушек и красителей. Очень важно включить в регулярный уход за чувствительной кожей крем с церамидами. Они способствуют восстановлению липидного барьера. Ведь именно повреждение защитного барьера кожи является причиной ее повышенной чувствительности, а его восстановление – главный шаг для поддержания ее здоровья и устойчивости.

Когда речь идет о генетике

Если кожа чувствительная с рождения, например, есть склонность к атопическому дерматиту, то здесь речь идет о генетике и повлиять на это невозможно. В таком случае отсутствует конкретный провокатор, единственное верное решение – обеспечить правильный уход за кожей для поддержания ее липидного барьера и успокоения. Необходимо подбирать только мягкие средства для очищения, увлажняющие тоники для восстановления липидного барьера и восстановления pH баланса кожи, а также продукты с церамидами. Важно, чтобы в косметике были успокаивающие кожу компоненты, такие как пантенол, растительные экстракты календулы, ромашки, алоэ Вера и специальные пептиды, направленные на снижение чувствительности кожи.

Кроме того, помочь такому организму нужно и изнутри, обеспечивая его компонентами, необходимыми для построения собственного липидного барьера. Рацион питания должен быть богат полезными жирами, такими как лосось, орехи, холоднопрессованные масла, авокадо, льняные семечки и конопляное семя. Именно липидный барьер обеспечивает естественную защиту кожи и помогает ей противостоять и таким природным факторам как ультрафиолетовые лучи, ветер, мороз и жара.

Какую косметику подобрать

Вообще выбор средств для ухода за чувствительной кожей играет ключевую роль. Обладательницам такого типа кожи нужно быть особенно внимательным к содержимому своей косметички. Необходимо избегать средств с агрессивными химическими добавками, отдавая предпочтение гипоаллергенным продуктам. Утром кожу лучше очищать используя молочко. Вечернее очищение тоже должно быть мягким, без сульфатов. Демакияж выполняется в два этапа: гидрофилка и пенка или гель. А если кожа без косметики, то достаточно геля. Тонизирование не обязательный этап в уходе за кожей, но если в бьюти-рутине он есть, то лучше обратить внимание на наличие успокаивающих компонентов в таких средствах. И никаких спиртовых лосьонов. Выбранные сыворотки должны быть направлены на укрепление сосудов, успокоение и увлажнение кожи. Чему нужно сказать нет? Скрабам нет и еще раз нет. Его частички только усугубят состояние кожи, поэтому, если необходимо, предпочтение лучше отдать мягким энзимным пиллингам. Также важно выбирать средства, которые не содержат ароматизаторов и красителей, поскольку они могут вызывать раздражение. Ну и обязательно стоит отметить такой важный шаг, как защита от солнца. Используйте солнцезащитные средства с высоким уровнем – SPF50, предназначенные специально для чувствительной кожи, чтобы защитить ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей

Забота о чувствительной коже – это не только уход, но и забота о своем здоровье. Следуя этим простым рекомендациям, можно сохранить здоровье и красоту кожи на долгие годы.