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Вторник 18 июня

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Актриса Джессика Альба поделилась личным секретом крепкого брака

Актриса Джессика Альба поделилась личным секретом крепкого брака
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Джессика Альба уже 16 лет в браке с продюсером Кэшем Уорреном. Вместе они воспитывают троих детей и, несмотря на занятость обоих, находят время для уделения внимания друг другу.

На премьере своего нового фильма “Не для слабонервных” актриса поделилась своими мыслями о секрете крепкого брака в интервью для издания People. "Это то, что вам действительно нужно делать," — заявила Джессика.

"Вам нужно находить время, чтобы уделять внимание друг другу." Она также поделилась опытом из своей личной жизни, отметив, что делать повседневные дела — вот что такое брак, но важно знать, что вы должны быть приоритетом друг для друга. "Используйте эти моменты, чтобы вместе посмеяться, а не разговаривать по телефону," — добавила она.

Джессика Альба и Кэш Уоррен познакомились на съемках фильма “Фантастическая четверка” в 2005 году. Пара поженилась на скромной церемонии в мае 2008 года — за месяц до рождения старшей дочери Онор. Они также воспитывают 13-летнюю Хэвен и 6-летнего Хейса.

Джессика также поделилась историей о семейном походе на автовыставку “Monster Jam”. Она отметила, что хотя они с девочками чувствовали себя не в своей тарелке, Хейс был в восторге от показа им всего. "Он знал все машины, водителей и статистику," — рассказала звезда о приятном семейном моменте.

Секрет крепкого брака Джессики Альбы и Кэша Уоррена заключается в уделении времени друг другу, делании друг друга приоритетом и нахождении радости в повседневных моментах. Их семья является ярким примером того, как любовь и забота друг о друге способны укрепить отношения на многие годы вперед.

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18 июня 2024, 03:37
Джессика Альба. Фото: соцсети
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