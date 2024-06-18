Ирина Пегова отмечает 46-летие: собрали самые интересные факты об артистке

Ирина Пегова, которой сегодня исполняется 46 лет, является известной актрисой, завоевавшей сердца зрителей своим талантом и уникальной личностью. Собрали интересные факты о жизни и карьере этой талантливой артистки.



Семейное происхождение

Родители Ирины не имели отношения к миру театра и кино. Ее мама была металлургом, а отец – заслуженным тренером в спортивной области. В детстве Ирина занималась различными видами спорта, такими как лыжи, легкая атлетика, конный спорт, плавание, фехтование и фигурное катание.



Мечта о музыкальной карьере

Ирина мечтала стать певицей и окончила музыкальную школу по классу скрипки. Она также посещала вокальную студию и даже писала свои собственные песни.



Образование

Для того чтобы продолжить свою вокальную деятельность, Пегова поступила в театральное училище, хотя родители настаивали на получении образования в политехническом институте.



Препятствия на пути

В настоящее время из-за проблем со связками Ирина не может петь, что для нее является большим разочарованием.



Путь к успеху

Решение переехать из Нижегородской области в Москву и поступить в ГИТИС было принято после визита Петра Наумовича Фоменко в Нижегородское театральное училище, где он выделил талант Ирины Пеговой.



Детство

В детстве Ирина была худенькой девочкой и часто сравнивалась с мальчиком. Она также предпочитала дружбу с мальчишками.



Женские аспекты

Ирине до сих пор чужды некоторые аспекты женской жизни, такие как шопинг, который вызывает у нее стресс. Подбор платья для выхода в свет для нее является настоящим испытанием.



Личная жизнь

Несмотря на то, что Ирину постоянно связывали с различными партнерами по съемочной площадке, она предпочитает не обсуждать свою личную жизнь. В течение 7 лет она была замужем за актером Дмитрием Орловым, и у них есть дочь по имени Татьяна.