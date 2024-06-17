Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня

Лето – время тепла, счастья, веселья. Проведите его вместе с лучшими событиями из подборки "Дни.ру".

СКОРО

Николай Носков

Неповторимая уникальная манера исполнения, мужество, благородство и песни, которые неизменно становятся хитами, – это и есть секрет феноменального многолетнего успеха. Николай Носков пользуется неизменным вниманием и любовью зрителя. В программе не только хиты – "Это здорово", "Паранойя", "Дай мне шанс", "Я тебя люблю", но и и новые композиции. Поклонников ждет по-настоящему живая, незабываемая атмосфера летнего концерта. Специальный гость: IVAN

12 июля, Зеленый театр ВДНХ.

ВЫСТАВКА

"Вклад многонационального народа Узбекистана в победу над фашизмом"



В пяти витринах, установленных в сквере, разместятся фотографии, документы, экспонаты, рассказывающие об участии Узбекистана во Второй мировой войне и неоценимом вкладе в разгром фашизма. В сопроводительных материалах будет не только сухая статистика, но и личные истории, рассказывающие о том, как обычные люди становились героями. Выставка рассказывает и об участии учёных Узбекистана в советском атомном проекте — поиске урановых руд и пуске Чирчикского завода, производившего "тяжелую воду". Познакомиться с экспозицией можно будет в любое удобное время, круглосуточно.

Круглосуточно, Ильинский сквер, (метро "Китай-город").

"Федор Конюхов. На всех полюсах"

Эта выставка раскроет всю глубину и масштаб личности Федора Конюхова. Акцент в экспозиции будет сделан на живописных полотнах – живом свидетельстве его впечатлений от экспедиций, также на выставке будут представлены литографии, личные вещи, фотографии и видео из путешествий. Неповторимым аудио-сопровождением станут дневниковые записи Конюхова из его экспедиций, записанные самим путешественником на диктофон.

С 20 июня, Подземный музей парка "Зарядье".

АУКЦИОН

"Итальянский альбом"



Знаменитый "Итальянский альбом" Карла Брюллова, состоящий из 33 графических работ, происходящий из собрания Стефании и Льва Витгенштейнов — близких знакомых художника и "Крымский пейзаж" кисти Ивана Айвазовского будут выставлены на торги Аукционного дома Artinvestment, которые пройдут в онлайн формате с 24 по 28 июня 2024 года. Произведения экспонируются в выставочном пространстве Artinvestment.

До 28 июня, Гороховский переулок, 7.

КОНЦЕРТ

"Ангел белых роз"

В концерте, который организовали друзья и соавторы Юрия Шатунова во вторую его годовщину, примут участие Игорь Маркс, Андрей Картавцев, Ксения Малинари, Юрий Титов и другие артисты. "Это возможность вновь окунуться в атмосферу творчества нашего любимого кумира, где друзья и музыканты, которые шли вместе с Юрой по творческому пути, поделятся воспоминаниями и интересными историями из жизни, а также исполнят песни, посвященные Юре и написанные для Юры", – рассказал организатор Николай Ларин.

23 июня, "Вегас Сити Холл".

ФЕСТИВАЛЬ

"Традиции и современность"

Художники со всех континентов из более чем 20 стран мира приедут в Москву, что утвердит международный статус нашей страны как одного из важнейших мировых культурных центров. Свои работы представят авторы из Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Эквадора, Омана, Сербии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, США, Великобритании и других государств. Отдельной экспозицией будет представлено искусство Африки, интерес к которому сейчас растет во всем мире, а работы африканских художников считаются одними из самых интересных для инвестирования.

С 20 июня, Гостиный двор.



БАЛЕТ

Выпускные концерты Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Почти три века в Академии, благодаря уникальной методике преподавания, развивается блистательное мастерство танца. Среди её выпускников – выдающиеся балерины и танцовщики Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Марина Семенова, Галина Уланова, Фея Балабина, Наталия Дудинская, Владимир Пономарев, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Наталия Макарова, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина…

19 и 20 июня, Кремлевский дворец.

ФИЛЬМ

"Мой любимый чемпион"



Главную роль в картине Александра Данилова исполнила Василиса Коростышевская. В фильме также сыграли Людмила Артемьева, Екатерина Вилкова, Илья Любимов, Егор Бероев. в центре сюжета фильма -13-летняя девочка Саша и ее лучший друг, конь Джонатан. Только он может разделить с Сашей ее радости, потери и надежды.

В кино с 27 июня.