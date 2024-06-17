Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня

Как живет 67-летний Расторгуев Тесты Туриченко из "Иванушек" раскрыл тайну о группе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразеТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе Тест: из какого советского фильма этот танец?Тест: из какого советского фильма этот танец? Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и МаксаковуВайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову

Лента новостей

Понедельник 17 июня

16:33Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня 16:01Москва и Пекин подписали программу сотрудничества до 2026 года – Собянин 14:37Тест для тусовщиков из СССР: насколько хорошо вы помните советские дискотеки? 13:11Тест: насколько хорошо вы помните настольные игры из СССР? 12:34Собянин: На Москву приходится более 40% товарооборота между Россией и Китаем 10:58"Решил работать до гробовой доски": как живет 67-летний лидер "Любэ" Расторгуев 10:30Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от зависимости 09:28"Дети меня уже ненавидят": Жасмин разоткровенничалась об отношениях с сыном и невесткой 08:58На концерте Понаровской в Москве Малахов стал свидетелем ужасного события 08:34Туриченко из "Иванушек" раскрыл хранимую 30 лет тайну о ставших парнями девушках в группе 06:14Звезды шоу-бизнеса, которые не могут жить без экстремальных развлечений 18:39Тест для выходцев из СССР: помните ли вы, чем гордились советские люди? 16:175 актуальных идей летнего маникюра от звездных инфлюенсеров 13:27Самые смелые советы Ольги Бузовой на все случаи жизни 10:04Забавный тест: сможете ли вы угадать, как заканчиваются советские анекдоты? 18:45Тест для любителей советского фарфора: угадайте знаменитые заводы СССР по чайным парам 14:23От Волочковой до Киркорова: самые странные привычки звезд российского шоу-бизнеса 12:14Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Человек-амфибия"? 10:079 лет назад ушла из жизни Жанна Фриске: вспоминаем яркие моменты карьеры певицы 06:25Беременность застала Волочкову врасплох: Не заметила! 03:13Даже Магомаев раскусил фальшь Пугачевой: "Вся кипит внутри" 00:01Первая леди джаза: как Элла Фитцжеральд покорила мир 23:26Лолита отказалась только от одного продукта и стремительно похудела к Премии МУЗ-ТВ 18:53Тест: из какого советского фильма этот танец? 17:43ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру? 17:38В новом разделе на mos.ru горожанам рассказали о сентябрьских выборах депутатов 16:15Резко сдавшая Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой 14:26ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам? 12:10Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы 11:54"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова 09:04"Заколебался ездить": Киркоров объяснил свой отказ от гастролей по стране 08:03"Суперпевицей себя не считаю": 41-летняя Стоцкая объявила об уходе с эстрадной сцены 06:06"Волга-Волга": Триумф народного таланта и Сатира на бюрократию 03:21Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни 02:14Прославленный артист и телеведущий ушел навсегда в лучший мир 00:03Замарала честь, схлопатала диагноз, потеряла ребенка: 3 удара судьбы Тодоренко 20:28Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму 18:13Тест на знание искусства в СССР: угадайте советского художника по картине 17:29"Горю! Прямо желаю!": собирающий в кулачок Басков попал на видео 17:14Выборы депутатов Мосгордумы будут проходить три дня – МГИК 16:26Обладатель премии "Золотой граммофон" рассказала, как очутилась в ванной Аллы Пугачевой 15:28Москвичей попросили быть внимательными из-за сильной непогоды 14:40"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти? 13:34Вся колода: Пугачеву с мужем-иноагентом пригласили на антироссийский шабаш Вайкуле 11:11Летний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже 10:08"Масса идиотов. Мало адекватных": Меньшова катком проехалась по звездам 06:36Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками: как уберечь себя от переедания летом 03:12Королевский эксперт оценила шансы на появление Кейт Миддлтон с детьми на параде Trooping the Colour 00:09Дана Борисова отмечает 48-летие: шокирующие факты из жизни эпатажной звезды 22:59Нашли козла отпущения: звезда "Универа" Ярушин пошел под суд
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня

Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 июня
191

Лето – время тепла, счастья, веселья. Проведите его вместе с лучшими событиями из подборки "Дни.ру".

СКОРО

Николай Носков

Неповторимая уникальная манера исполнения, мужество, благородство и песни, которые неизменно становятся хитами, – это и есть секрет феноменального многолетнего успеха. Николай Носков пользуется неизменным вниманием и любовью зрителя. В программе не только хиты – "Это здорово", "Паранойя", "Дай мне шанс", "Я тебя люблю", но и и новые композиции. Поклонников ждет по-настоящему живая, незабываемая атмосфера летнего концерта. Специальный гость: IVAN

12 июля, Зеленый театр ВДНХ.

ВЫСТАВКА

"Вклад многонационального народа Узбекистана в победу над фашизмом"

В пяти витринах, установленных в сквере, разместятся фотографии, документы, экспонаты, рассказывающие об участии Узбекистана во Второй мировой войне и неоценимом вкладе в разгром фашизма. В сопроводительных материалах будет не только сухая статистика, но и личные истории, рассказывающие о том, как обычные люди становились героями. Выставка рассказывает и об участии учёных Узбекистана в советском атомном проекте — поиске урановых руд и пуске Чирчикского завода, производившего "тяжелую воду". Познакомиться с экспозицией можно будет в любое удобное время, круглосуточно.

Круглосуточно, Ильинский сквер, (метро "Китай-город").

"Федор Конюхов. На всех полюсах"

Эта выставка раскроет всю глубину и масштаб личности Федора Конюхова. Акцент в экспозиции будет сделан на живописных полотнах – живом свидетельстве его впечатлений от экспедиций, также на выставке будут представлены литографии, личные вещи, фотографии и видео из путешествий. Неповторимым аудио-сопровождением станут дневниковые записи Конюхова из его экспедиций, записанные самим путешественником на диктофон.

С 20 июня, Подземный музей парка "Зарядье".

Фото: пресс-служба

АУКЦИОН

"Итальянский альбом"

Знаменитый "Итальянский альбом" Карла Брюллова, состоящий из 33 графических работ, происходящий из собрания Стефании и Льва Витгенштейнов — близких знакомых художника и "Крымский пейзаж" кисти Ивана Айвазовского будут выставлены на торги Аукционного дома Artinvestment, которые пройдут в онлайн формате с 24 по 28 июня 2024 года. Произведения экспонируются в выставочном пространстве Artinvestment.

До 28 июня, Гороховский переулок, 7.

КОНЦЕРТ

"Ангел белых роз"

В концерте, который организовали друзья и соавторы Юрия Шатунова во вторую его годовщину, примут участие Игорь Маркс, Андрей Картавцев, Ксения Малинари, Юрий Титов и другие артисты. "Это возможность вновь окунуться в атмосферу творчества нашего любимого кумира, где друзья и музыканты, которые шли вместе с Юрой по творческому пути, поделятся воспоминаниями и интересными историями из жизни, а также исполнят песни, посвященные Юре и написанные для Юры", – рассказал организатор Николай Ларин.

23 июня, "Вегас Сити Холл".

Фото: пресс-служба

ФЕСТИВАЛЬ

"Традиции и современность"

Художники со всех континентов из более чем 20 стран мира приедут в Москву, что утвердит международный статус нашей страны как одного из важнейших мировых культурных центров. Свои работы представят авторы из Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Эквадора, Омана, Сербии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, США, Великобритании и других государств. Отдельной экспозицией будет представлено искусство Африки, интерес к которому сейчас растет во всем мире, а работы африканских художников считаются одними из самых интересных для инвестирования.

С 20 июня, Гостиный двор.

Фото: пресс-служба

БАЛЕТ

Выпускные концерты Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.

Почти три века в Академии, благодаря уникальной методике преподавания, развивается блистательное мастерство танца. Среди её выпускников – выдающиеся балерины и танцовщики Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Марина Семенова, Галина Уланова, Фея Балабина, Наталия Дудинская, Владимир Пономарев, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Наталия Макарова, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина…

19 и 20 июня, Кремлевский дворец.

Фото: пресс-служба / Андрей Лушпа

ФИЛЬМ

"Мой любимый чемпион"

Главную роль в картине Александра Данилова исполнила Василиса Коростышевская. В фильме также сыграли Людмила Артемьева, Екатерина Вилкова, Илья Любимов, Егор Бероев. в центре сюжета фильма -13-летняя девочка Саша и ее лучший друг, конь Джонатан. Только он может разделить с Сашей ее радости, потери и надежды.

В кино с 27 июня.

Фото: пресс-служба

Подпишись в Telegram

17 июня 2024, 16:33
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Тест для тусовщиков из СССР: насколько хорошо вы помните советские дискотеки?

Тест для тусовщиков из СССР: насколько хорошо вы помните советские дискотеки?
В советское время дискотеки были неотъемлемой частью молодежной культуры. Они представляли собой мероприятия, где молодые люди могли весело провести время. Дискотеки в СССР имели свои особенности и отличались от современных клубных вечеринок.

Тест: насколько хорошо вы помните настольные игры из СССР?

Тест: насколько хорошо вы помните настольные игры из СССР?
Настольные игры были неотъемлемой частью советского досуга. Они объединяли семьи и друзей, развивали интеллект и просто дарили радость. Проверьте свои знания о настольных играх из СССР с помощью теста.

"Решил работать до гробовой доски": как живет 67-летний лидер "Любэ" Расторгуев

"Решил работать до гробовой доски": как живет 67-летний лидер "Любэ" Расторгуев
Николай Расторгуев стал гостем церемонии вручения наград Премии МУЗ ТВ. За кулисами с лидером группы "Любэ" встретился корреспондент "Дни.ру". Николай Расторгуев по сей день много работает.

Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от зависимости

Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от зависимости
После долгого перерыва, связанного с лечением, МакSим вернулась на сцену. Эта новость крайне порадовала поклонников певицы. Выступление Марины Максимовой на "Черника Music Fest" в Новосибирске прошло успешно.

"Дети меня уже ненавидят": Жасмин разоткровенничалась об отношениях с сыном и невесткой

"Дети меня уже ненавидят": Жасмин разоткровенничалась об отношениях с сыном и невесткой
В апреле певица Жасмин женила 26-летнего сына Михаила на фигуристке Еве Хачатурян. На торжество по еврейскому обряду родители жениха и невесты, как подсчитала пресса, потратили десять миллионов рублей. О том, как живут молодые сегодня, артистка рассказала корреспонденту "Дни.ру" за кулисами Премии МУЗ-ТВ. "Сын со своей женой счастливо живут отдельно от меня, – призналась Жасмин.

Выбор читателей

16/06ВскТест для выходцев из СССР: помните ли вы, чем гордились советские люди? 17/06ПндНа концерте Понаровской в Москве Малахов стал свидетелем ужасного события 16/06ВскЗабавный тест: сможете ли вы угадать, как заканчиваются советские анекдоты? 17/06ПндТуриченко из "Иванушек" раскрыл хранимую 30 лет тайну о ставших парнями девушках в группе 15/06СбтТест для любителей советского фарфора: угадайте знаменитые заводы СССР по чайным парам 16/06ВскСамые смелые советы Ольги Бузовой на все случаи жизни