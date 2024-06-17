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Понедельник 17 июня

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Тест для тусовщиков из СССР: насколько хорошо вы помните советские дискотеки?

Тест для тусовщиков из СССР: насколько хорошо вы помните советские дискотеки?
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В советское время дискотеки были неотъемлемой частью молодежной культуры. Они представляли собой мероприятия, где молодые люди могли весело провести время.

Дискотеки в СССР имели свои особенности и отличались от современных клубных вечеринок. Пройдите тест и проверьте, насколько вы помните, как был устроен подобный вид досуга у советских людей.

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17 июня 2024, 14:37
Фото: Freepik
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Тест: насколько хорошо вы помните настольные игры из СССР?

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Певица МакSим впервые вышла на сцену после курса лечения от зависимости

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