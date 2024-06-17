Тест для тусовщиков из СССР: насколько хорошо вы помните советские дискотеки?

"Дети меня уже ненавидят": Жасмин разоткровенничалась об отношениях с сыном и невесткой

В апреле певица Жасмин женила 26-летнего сына Михаила на фигуристке Еве Хачатурян. На торжество по еврейскому обряду родители жениха и невесты, как подсчитала пресса, потратили десять миллионов рублей. О том, как живут молодые сегодня, артистка рассказала корреспонденту "Дни.ру" за кулисами Премии МУЗ-ТВ. "Сын со своей женой счастливо живут отдельно от меня, – призналась Жасмин.