Звезды шоу-бизнеса, которые не могут жить без экстремальных развлечений

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Понедельник 17 июня

06:14Звезды шоу-бизнеса, которые не могут жить без экстремальных развлечений 18:39Тест для выходцев из СССР: помните ли вы, чем гордились советские люди? 16:175 актуальных идей летнего маникюра от звездных инфлюенсеров 13:27Самые смелые советы Ольги Бузовой на все случаи жизни 10:04Забавный тест: сможете ли вы угадать, как заканчиваются советские анекдоты? 18:45Тест для любителей советского фарфора: угадайте знаменитые заводы СССР по чайным парам 14:23От Волочковой до Киркорова: самые странные привычки звезд российского шоу-бизнеса 12:14Тест: насколько хорошо вы помните советский фильм "Человек-амфибия"? 10:079 лет назад ушла из жизни Жанна Фриске: вспоминаем яркие моменты карьеры певицы 06:25Беременность застала Волочкову врасплох: Не заметила! 03:13Даже Магомаев раскусил фальшь Пугачевой: "Вся кипит внутри" 00:01Первая леди джаза: как Элла Фитцжеральд покорила мир 23:26Лолита отказалась только от одного продукта и стремительно похудела к Премии МУЗ-ТВ 18:53Тест: из какого советского фильма этот танец? 17:43ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру? 17:38В новом разделе на mos.ru горожанам рассказали о сентябрьских выборах депутатов 16:15Резко сдавшая Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой 14:26ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам? 12:10Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы 11:54"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова 09:04"Заколебался ездить": Киркоров объяснил свой отказ от гастролей по стране 08:03"Суперпевицей себя не считаю": 41-летняя Стоцкая объявила об уходе с эстрадной сцены 06:06"Волга-Волга": Триумф народного таланта и Сатира на бюрократию 03:21Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни 02:14Прославленный артист и телеведущий ушел навсегда в лучший мир 00:03Замарала честь, схлопатала диагноз, потеряла ребенка: 3 удара судьбы Тодоренко 20:28Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму 18:13Тест на знание искусства в СССР: угадайте советского художника по картине 17:29"Горю! Прямо желаю!": собирающий в кулачок Басков попал на видео 17:14Выборы депутатов Мосгордумы будут проходить три дня – МГИК 16:26Обладатель премии "Золотой граммофон" рассказала, как очутилась в ванной Аллы Пугачевой 15:28Москвичей попросили быть внимательными из-за сильной непогоды 14:40"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти? 13:34Вся колода: Пугачеву с мужем-иноагентом пригласили на антироссийский шабаш Вайкуле 11:11Летний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже 10:08"Масса идиотов. Мало адекватных": Меньшова катком проехалась по звездам 06:36Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками: как уберечь себя от переедания летом 03:12Королевский эксперт оценила шансы на появление Кейт Миддлтон с детьми на параде Trooping the Colour 00:09Дана Борисова отмечает 48-летие: шокирующие факты из жизни эпатажной звезды 22:59Нашли козла отпущения: звезда "Универа" Ярушин пошел под суд 18:39Тест для гурманов: угадайте название советского торта по фото 16:03Косметолог Ткаченко рассказала, почему сочетание SPF и тонального крема – идеальная защита кожи 14:28Невозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино 12:31Эти звезды шоу-бизнеса сбежали от суеты Голливуда: 6 уникальных историй 10:17Увлекательный тест на знание советских телепередач 10:04Высокий суд ЮАР одобрил привлечение "Google SA" к делу за блокировку православного канала "Спас" 09:24Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России" 06:05Ни работы, ни мужа, ни жизни: как провела остаток дней народная артистка РСФСР Эльза Леждей 03:18Бузова против Костенко: при чем здесь Тарасов? 00:05"Моя дочурка": дочь певицы Глюкозы показала Сюсю
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Звезды шоу-бизнеса, которые не могут жить без экстремальных развлечений

Звезды шоу-бизнеса, которые не могут жить без экстремальных развлечений
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Для немалой части знаменитостей отдых – это не просто время, проведенное на пляже или в горах, а возможность испытать адреналин и ощутить настоящие эмоции. Многие из них предпочитают активный отдых, который наполняет их жизнь новыми впечатлениями.

Некоторые звезды обожают серфинг. Например, актриса Камерон Диаз страстно увлечена этим видом спорта и утверждает, что никто не любит серфинг так, как она.

После съемок в фильме "Surfer Dude" актер Мэтью Макконахи также не может отказать себе в удовольствии стоять на доске. Для него серфинг стал настоящей страстью, и он даже обещает первым делом научить своего сына стоять на доске, как только малыш начнет самостоятельно ходить.

Другие предпочитают зимние виды спорта. Модель Кейт Мосс и певец Джастин Тимберлейк выбирают лыжи и сноуборд. В то время как Джастин предпочитает экстремальные спуски с гор, Кейт остается умеренной поклонницей лыжного спорта.

Отечественные звезды также не остаются в стороне. Леонид Якубович и Татьяна Арно после участия в телевизионном шоу, где звездам предлагалось летать на самолетах, не перестали увлекаться авиацией.

После съемок клипа на Бали певица Валерия начала заниматься серфингом и теперь планирует развивать это увлечение серьезно.Анна Семенович выбрала дайвинг. Певица давно мечтала погрузиться с аквалангом и посмотреть на морских обитателей вживую. После сложного курса обучения она получила сертификат и рассказывает о своих впечатлениях от первых погружений.


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17 июня 2024, 06:14
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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