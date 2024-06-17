Звезды шоу-бизнеса, которые не могут жить без экстремальных развлечений

Для немалой части знаменитостей отдых – это не просто время, проведенное на пляже или в горах, а возможность испытать адреналин и ощутить настоящие эмоции. Многие из них предпочитают активный отдых, который наполняет их жизнь новыми впечатлениями.



Некоторые звезды обожают серфинг. Например, актриса Камерон Диаз страстно увлечена этим видом спорта и утверждает, что никто не любит серфинг так, как она.

После съемок в фильме "Surfer Dude" актер Мэтью Макконахи также не может отказать себе в удовольствии стоять на доске. Для него серфинг стал настоящей страстью, и он даже обещает первым делом научить своего сына стоять на доске, как только малыш начнет самостоятельно ходить.

Другие предпочитают зимние виды спорта. Модель Кейт Мосс и певец Джастин Тимберлейк выбирают лыжи и сноуборд. В то время как Джастин предпочитает экстремальные спуски с гор, Кейт остается умеренной поклонницей лыжного спорта.

Отечественные звезды также не остаются в стороне. Леонид Якубович и Татьяна Арно после участия в телевизионном шоу, где звездам предлагалось летать на самолетах, не перестали увлекаться авиацией.

После съемок клипа на Бали певица Валерия начала заниматься серфингом и теперь планирует развивать это увлечение серьезно.Анна Семенович выбрала дайвинг. Певица давно мечтала погрузиться с аквалангом и посмотреть на морских обитателей вживую. После сложного курса обучения она получила сертификат и рассказывает о своих впечатлениях от первых погружений.



