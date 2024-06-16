5 актуальных идей летнего маникюра от звездных инфлюенсеров

Лето – время ярких красок и стильных решений, включая маникюр. Звездные нейл-мастера продолжают вдохновлять нас новыми идеями. Собрали пять модных трендов летнего маникюра, которые можно позаимствовать у знаменитостей.



Жемчужные берега: Хромированный маникюр в летних оттенках

Хейли Бибер вдохновляет своим нежным и элегантным маникюром. Полупрозрачная нюдово-розовая основа, белые цветы и стразы создают романтичный образ. Этот дизайн подчеркнет женственность и изысканность любой женщины.

Космический хром

Дуа Липа представила новый трендовый маникюр "кошачий глаз" — хромированный с бирюзовым отливом и шиммером. Этот дизайн добавит экстравагантности и стиля к смелым летним образам.

Все цвета радуги

Селена Гомес выбрала для своего маникюра разноцветные оттенки, демонстрируя яркость и разнообразие. Этот стиль подходит для тех, кто не любит ограничиваться одним цветом и стремится к яркому и запоминающемуся образу.

Опалово-пастельный блеск

Кайли Дженнер запустила тренд с хромированно-пастельными ногтями, создавая мерцающий дизайн, который привлекает внимание. Этот стиль подойдет для тех, кто любит блеск и хочет добавить нежности своему образу.

Желтый одуванчик

Камилла Кабелло воплотила в жизнь яркий оттенок желтого на своих ногтях, создавая солнечный и энергичный образ. Этот выбор подчеркнет вашу индивидуальность и станет отличным дополнением к загорелой коже летом.