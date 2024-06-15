Беременность застала Волочкову врасплох: Не заметила!

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Суббота 15 июня

06:25Беременность застала Волочкову врасплох: Не заметила! 03:13Даже Магомаев раскусил фальшь Пугачевой: "Вся кипит внутри" 00:01Первая леди джаза: как Элла Фитцжеральд покорила мир 23:26Лолита отказалась только от одного продукта и стремительно похудела к Премии МУЗ-ТВ 18:53Тест: из какого советского фильма этот танец? 17:43ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру? 17:38В новом разделе на mos.ru горожанам рассказали о сентябрьских выборах депутатов 16:15Резко сдавшая Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой 14:26ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам? 12:10Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы 11:54"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова 09:04"Заколебался ездить": Киркоров объяснил свой отказ от гастролей по стране 08:03"Суперпевицей себя не считаю": 41-летняя Стоцкая объявила об уходе с эстрадной сцены 06:06"Волга-Волга": Триумф народного таланта и Сатира на бюрократию 03:21Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни 02:14Прославленный артист и телеведущий ушел навсегда в лучший мир 00:03Замарала честь, схлопатала диагноз, потеряла ребенка: 3 удара судьбы Тодоренко 20:28Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму 18:13Тест на знание искусства в СССР: угадайте советского художника по картине 17:29"Горю! Прямо желаю!": собирающий в кулачок Басков попал на видео 17:14Выборы депутатов Мосгордумы будут проходить три дня – МГИК 16:26Обладатель премии "Золотой граммофон" рассказала, как очутилась в ванной Аллы Пугачевой 15:28Москвичей попросили быть внимательными из-за сильной непогоды 14:40"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти? 13:34Вся колода: Пугачеву с мужем-иноагентом пригласили на антироссийский шабаш Вайкуле 11:11Летний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже 10:08"Масса идиотов. Мало адекватных": Меньшова катком проехалась по звездам 06:36Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками: как уберечь себя от переедания летом 03:12Королевский эксперт оценила шансы на появление Кейт Миддлтон с детьми на параде Trooping the Colour 00:09Дана Борисова отмечает 48-летие: шокирующие факты из жизни эпатажной звезды 22:59Нашли козла отпущения: звезда "Универа" Ярушин пошел под суд 18:39Тест для гурманов: угадайте название советского торта по фото 16:03Косметолог Ткаченко рассказала, почему сочетание SPF и тонального крема – идеальная защита кожи 14:28Невозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино 12:31Эти звезды шоу-бизнеса сбежали от суеты Голливуда: 6 уникальных историй 10:17Увлекательный тест на знание советских телепередач 10:04Высокий суд ЮАР одобрил привлечение "Google SA" к делу за блокировку православного канала "Спас" 09:24Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России" 06:05Ни работы, ни мужа, ни жизни: как провела остаток дней народная артистка РСФСР Эльза Леждей 03:18Бузова против Костенко: при чем здесь Тарасов? 00:05"Моя дочурка": дочь певицы Глюкозы показала Сюсю 18:59Тест для внимательных: угадай советский фильм по кадру с титрами 17:0556-летняя олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова экстренно госпитализирована 16:25Убийство в берлоге: в России хотят разрешить охоту на спящих медведей 16:18Потерявший контракт с фирмой Дмитрий Маликов предложил работу фанатам 15:37Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву" 14:59Парк Героев Отечественной войны 1812 года обустроят в Марьине 14:54"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию 14:52Инфраструктура для наземного транспорта создана рядом со станцией метро "Озерная" 14:26До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин
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Беременность застала Волочкову врасплох: Не заметила!

Беременность застала Волочкову врасплох: Не заметила!
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"Беременность? Не заметила" – восклицает Анастасия Волочкова, которая и не такое могла!

Балерина Настя, привыкшая к вниманию публики, удивила историей о своей беременности. В автобиографии "История русской балерины". Не заметила, представляете, не заметила.

[2005-й] Волочкова вся в работе: репетиции "Корсара", гастроли, выступления. График— плотный, график напряженный. И вдруг – беременность! «Смешно, но факт. Не заметила», – повторяет балерина, словно сама себе не веря. Физические нагрузки, контроль над телом – и такой сюрприз!

Растерянность, смятение. Как быть с премьерой? Как подвести Григоровича? "Но танцевать буду столько, сколько смогу!" – решительно и по-волочковски заявляет свое "буду" Настя. Беременность— беременностью, а сцена – это святое!

И она танцевала! Репетировала, летала на гастроли и даже снялась в клипе на девятом месяце! Волочкова не из тех, кто сдается! „Беременность... не заметила“, – смеется она. И в этой истории – вся Настя Волочкова: сильная, восклицающая, удивляющая своим "танцующе-беременным" путем!

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15 июня 2024, 06:25
Волочкова"заметила" беременность; YouTube/@MintLilu — Волочкова
История русской балерины✓ Надежный источник

Фоторепортаж

10 фатальных причин бесплодия

Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/CTK/www.globallookpress.com
Фото: Oliver Gutfleisch/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Bernd J?rgens / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Фото: Rudolf/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com

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