Первая леди джаза: как Элла Фитцжеральд покорила мир

Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Цой обнаружили на реке в центре Петербурга Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Пятница 14 июня

00:01Первая леди джаза: как Элла Фитцжеральд покорила мир 23:26Лолита отказалась только от одного продукта и стремительно похудела к Премии МУЗ-ТВ 18:53Тест: из какого советского фильма этот танец? 17:43ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру? 17:38В новом разделе на mos.ru горожанам рассказали о сентябрьских выборах депутатов 16:15Резко сдавшая Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой 14:26ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам? 12:10Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы 11:54"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова 09:04"Заколебался ездить": Киркоров объяснил свой отказ от гастролей по стране 08:03"Суперпевицей себя не считаю": 41-летняя Стоцкая объявила об уходе с эстрадной сцены 06:06"Волга-Волга": Триумф народного таланта и Сатира на бюрократию 03:21Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни 02:14Прославленный артист и телеведущий ушел навсегда в лучший мир 00:03Замарала честь, схлопатала диагноз, потеряла ребенка: 3 удара судьбы Тодоренко 20:28Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму 18:13Тест на знание искусства в СССР: угадайте советского художника по картине 17:29"Горю! Прямо желаю!": собирающий в кулачок Басков попал на видео 17:14Выборы депутатов Мосгордумы будут проходить три дня – МГИК 16:26Обладатель премии "Золотой граммофон" рассказала, как очутилась в ванной Аллы Пугачевой 15:28Москвичей попросили быть внимательными из-за сильной непогоды 14:40"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти? 13:34Вся колода: Пугачеву с мужем-иноагентом пригласили на антироссийский шабаш Вайкуле 11:11Летний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже 10:08"Масса идиотов. Мало адекватных": Меньшова катком проехалась по звездам 06:36Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками: как уберечь себя от переедания летом 03:12Королевский эксперт оценила шансы на появление Кейт Миддлтон с детьми на параде Trooping the Colour 00:09Дана Борисова отмечает 48-летие: шокирующие факты из жизни эпатажной звезды 22:59Нашли козла отпущения: звезда "Универа" Ярушин пошел под суд 18:39Тест для гурманов: угадайте название советского торта по фото 16:03Косметолог Ткаченко рассказала, почему сочетание SPF и тонального крема – идеальная защита кожи 14:28Невозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино 12:31Эти звезды шоу-бизнеса сбежали от суеты Голливуда: 6 уникальных историй 10:17Увлекательный тест на знание советских телепередач 10:04Высокий суд ЮАР одобрил привлечение "Google SA" к делу за блокировку православного канала "Спас" 09:24Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России" 06:05Ни работы, ни мужа, ни жизни: как провела остаток дней народная артистка РСФСР Эльза Леждей 03:18Бузова против Костенко: при чем здесь Тарасов? 00:05"Моя дочурка": дочь певицы Глюкозы показала Сюсю 18:59Тест для внимательных: угадай советский фильм по кадру с титрами 17:0556-летняя олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова экстренно госпитализирована 16:25Убийство в берлоге: в России хотят разрешить охоту на спящих медведей 16:18Потерявший контракт с фирмой Дмитрий Маликов предложил работу фанатам 15:37Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву" 14:59Парк Героев Отечественной войны 1812 года обустроят в Марьине 14:54"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию 14:52Инфраструктура для наземного транспорта создана рядом со станцией метро "Озерная" 14:26До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин 13:39Несла миллионы в сумке: бегство Ксении Собчак попало на камеру 11:36В День России на Киевском вокзале состоится выставка электропоездов "Иволга"
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Первая леди джаза: как Элла Фитцжеральд покорила мир

Первая леди джаза: как Элла Фитцжеральд покорила мир
52

Ее голос чистый, как заповедный родник, но также и сильный, как удар. "Первая леди джаза" не просто исполняла музыку, а делала невозможное – показывала душу через совершенство недостижимого. По случаю дня памяти певицы, которой нет уже 28 лет, редакция "Дни.ру" говорит о невероятном таланте и настоящей любви: как Элла Фитцжеральд покорила мировую общественность.

С первого дня своей жизни, которая по воле случая или, вероятно, волею высших сил началась в простой семье в Вирджинии, Элла Джейн Фитцджеральд редко была без дела. С первых лет ей приходилось самой покорно сносить несовершенство национального общества. Говорить о ней как о леди тогда было рано. Но чистота души, вера и сила музыкального таланта помогали мириться, как заповедовал всевышний, не останавливаясь на достигнутом. Музыка стала ее настоящей любовью, а хор при храме — рождением великих начал. Не достигнув и 18 лет голосистая Элла Фитцжеральд потеряла мать, но вскоре за этим ударом судьба сделает подарок — приведет на сцену театра. Стоя на театральной сцене впервые, певица снова и снова трогала душу, исполняя непростую музыку.

Кадр YouTube / @TheEdSullivanShow

Новую жизнь будущей леди джаза породил до невозможности счастливый случай. Невероятно! Начальнику оркестра Чику Уэббу Элла Джейн показалась талантливой и настоящей находкой для сценического дела. Началась эпоха свинга, и на редкость чистейший в своем совершенстве голос Эллы Джейн покорил Америку. "A-Tisket, A-Tasket", "Undecided" – эти музыкальные хиты в исполнении оркестровой подопечной Чика Уэбба и сделали из нее первую леди джаза, которая вскоре покорила мир, что никому не удавалось прежде именно с такой новизной.

Рождение великой певицы именно в эпоху свинга стало показателем редкого дара — которым стал ее голос. Стоя на сцене, она показывала талант джазовой импровизации, имитации инструментов, давшей начало неведомой ранее, новой технике "скэт". Она была уже та, что в хоре при храме, и в наши дни говорить о ней, как о леди, стоит с оговоркой, что эпохальный голос Эллы Джейн не только покорил Америку, но и сильно ударял по "высшим мира сего" и национальному эго американского общества.

Кадр YouTube / @TheEdSullivanShow

Музыкальные хиты в исполнении великой певицы из Вирджинии особенно отличались из-за ее диапазона в 3 октавы Элла Фитцжеральд делала народ невозможно счастливым в дуэтах Луи Армстронгом, а исполненные ей "Porgy and Bess", "Ella and Louis Again" и более 200 музыкальных альбомов день ото дня остаются в памяти мировой музыки. Первая леди джаза получила 13 премий "Грэмми", Национальную Медаль Искусств Америки – что лишь малая часть ее невероятного вклада в музыку тех лет.

Элла Фитцджеральд покорила мир, однако родившись в простой семье, трогательная чистота души и вера не делали ее эгоистичной и заносчивой, как это нередко бывает с талантливыми леди. Оттого ни в Вирджинии, ни во всей Америке, ни на джазовой сцене ей не было равных. Нет равных первой леди джаза и после ее отхода к всевышнему — уже 28 лет.

Подпишись в Telegram

15 июня 2024, 00:01
Кадр YouTube / @TheEdSullivanShow
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: хорошо ли вы разбираетесь в музыке? Проверим прямо сейчас!

Фото: Ingram Images / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ingram Images / Global Look Press / www.globallookpress.com
Кадр YouTube / @centralnoetelevidenie
Фото: Vladimir Godnik / moodboard / www.globallookpress.com

По теме

Настоящие легенды! Вот кто из знаменитых актеров отправился в мир иной, так и не получив заветный "Оскар"

Контртенор Люсьен Сур раскрыл секреты формирования уникального голоса вокалиста

Лолита отказалась только от одного продукта и стремительно похудела к Премии МУЗ-ТВ

Лолита отказалась только от одного продукта и стремительно похудела к Премии МУЗ-ТВ
Возвращения этой премии ждали артисты и поклонники два года. И вот, наконец, она снова собрала все сливки отечественного шоу-бизнеса. Премия МУЗ-ТВ 2024 потрясла размахом, уровнем и качеством. Одной из главных сенсаций церемонии стала Лолита. Певица не только получала награду, но и была ведущей Премии.

Тест: из какого советского фильма этот танец?

Тест: из какого советского фильма этот танец?
Танец в кино – это не просто движения под музыку, это искусство, способное передать эмоции, характер и смысл без слов. Он способен привлечь внимание зрителя, заставить его переживать и сопереживать, а также оставить незабываемое впечатление. В отечественном кинематографе также есть множество ярких танцевальных сцен, которые стали классикой и остаются любимыми у зрителей.

ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру?

ТЕСТ: угадайте фильм СССР с брюнеткой по кадру?
Насколько же разные актрисы были в фильмах эпохи СССР: лохматые и причесанные, с хвостиками и с косичками, с короткими и длинными волосами, в париках и без. Однако волосы всех цветов нельзя оставить без внимания: и белые, и рыжие, и русые, и черные, и седые. Пройдите тест от редакции "Дни.ру" и угадайте: какие названия носят фильмы (СССР) с брюнеткой! Угадать по одному кадру смогут только знатоки киношедевров СССР! Впереди 5 вопросов.

Резко сдавшая Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой

Резко сдавшая Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой
Поп-звезда Анна Седокова неожиданно столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Они вынудили ее отказаться от участия в одном из главных мероприятий российского шоу-бизнеса – премии канала МУЗ-ТВ. Певица планировала посетить мероприятие вместе со своими детьми, но ее планы рухнули из-за неотложной операции.

ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам?

ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам?
Думаете, знакомы с миром? А мир думает иначе! Этот тест – не скучная прогулка по туристическим тропам, а суперпрыжок по горам географических открытий. Скажите "привет" не только городам, но и странам! Здесь не будет школьной географички с открытым дневником.

Выбор читателей

14/06Птн"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова 13/06ЧтвТест на знание искусства в СССР: угадайте советского художника по картине 13/06ЧтвВся колода: Пугачеву с мужем-иноагентом пригласили на антироссийский шабаш Вайкуле 13/06ЧтвКоролевский эксперт оценила шансы на появление Кейт Миддлтон с детьми на параде Trooping the Colour 13/06ЧтвЛетний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже 14/06ПтнПрославленный артист и телеведущий ушел навсегда в лучший мир