Лолита отказалась только от одного продукта и стремительно похудела к Премии МУЗ-ТВ

Возвращения этой премии ждали артисты и поклонники два года. И вот, наконец, она снова собрала все сливки отечественного шоу-бизнеса. Премия МУЗ-ТВ 2024 потрясла размахом, уровнем и качеством. Одной из главных сенсаций церемонии стала Лолита.

Певица не только получала награду, но и была ведущей Премии. Готовиться к ней Лолита начала еще весной. Она несколько месяцев сидела без работы, поэтому пришлось заняться собой, чтобы вернуться в былую форму. И потрясти всех сексуальными формами на 61-м году жизни.

"Я не ела черешню, – улыбается певица. – В итоге на платье на боках нет складочек, как у шарпея, а это для меня мерило. Я это платье давно отложила, наконец-то в него влезла – вот появился повод его надеть".

Многие артисты сейчас худеют на рецептурном препарате для лечения сахарного диабета 2-го типа и профилактики основных сердечно-сосудистых осложнений. "Я слышала про него, но считаю глупостью использовать лекарства, которые врачом тебе не назначены, – говорит Милявская. – Я не ханжа – я тоже ставила над свои телом разные эксперименты, пила тайские таблетки. Но все это заканчивается катастрофой, поскольку и вес возвращается, и здоровье подрываешь. А препараты, которые снижают уровень сахара в крови, если он был нормальный, просто посадят вашу поджелудочную. Лучше пойти полечиться к эндокринологу. Потом как я – раз в три недели сожрать кастрюлю жареной с грибами картошки, огромную белую буханку хлеба. И три недели не есть".

Высказалась артистка и о своем долгожданном возвращении на сцену: "Я официально вернулась и с сентября поеду на гастроли. Правда, пока не знаю, в каком объеме, поскольку отменить их было куда проще, чем возобновить.