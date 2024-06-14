ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам?

Думаете, знакомы с миром? А мир думает иначе! Этот тест – не скучная прогулка по туристическим тропам, а суперпрыжок по горам географических открытий. Скажите "привет" не только городам, но и странам!

Здесь не будет школьной географички с открытым дневником. Не думайте, что знакомства с картой мира будет достаточно. Только самые умные туристы с 1 прыжка в гору откроют 100% тайн. Не все на это способны, ведь в первоклассное путешествие от редакции "Дни.ру" попадают только избранные знатоки географии!

Не любите скучать — супер! Пройдите этот тест-путешествие: выберите города и страны, набрав максимум ответов — 10/10! Ответите на все 10-ть вопросов? Неужели способны?

1. Где был построен первый маяк?

а) Египет

б) Австрия

в) Мексика

г) Киргизия

2. Где родина дзюдо?

а) Албания

б) Казахстан

в) Индия

г) Япония

3. Где "родился" кинематограф?

а) Москва

б) Вашингтон

в) Париж

г) Ленинград

4. Где впервые в мире пустили метро?

а) Стокгольм

б) Лондон

в) Осло

г) Минск

5. Где удалось родиться самой крупной улитке?

а) Танзания

б) Исландия

в) Ватикан

г) Португалия

6. Где саксофон появился первым?

а) Хорватия

б) Бельгия

в) Эстония

г) Греция

7. Где был создан прародитель нынешних будильников?

а) Испания

б) Великобритания

в) Финляндия

г) Франция

8. Где признают родным керлинг?

а) Шотландия

б) Грузия

в) Китай

г) Кувейт

9. Где появилась первая кошка породы сфинкс?

а) Непал

б) Армения

в) Канада

г) Бангладеш

10. Где родился футболист Пеле?

а) Пакистан

б) Алжир

в) Мозамбик

г) Бразилия

Ответы на тест!

1а(Египет)

2г(Япония)

3в(Париж)

4б(Лондон)

5а(Танзания)

6б(Бельгия)

7г(Франция)

8а (Шотландия)

9в(Канада)

10г(Бразилия)

Если вы довольны своими способностями и ответами — скажите «привет» другому тесту по географии от Дни.ру!

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