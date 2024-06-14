ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам?

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Пятница 14 июня

14:26ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам? 12:10Звезд "Премии МУЗ ТВ" уведомили о куче запретов после скандала со "свадьбой" Киркорова и Давы 11:54"Так закончилась эпоха": объявлена причина утраты Николая Дроздова 09:04"Заколебался ездить": Киркоров объяснил свой отказ от гастролей по стране 08:03"Суперпевицей себя не считаю": 41-летняя Стоцкая объявила об уходе с эстрадной сцены 06:06"Волга-Волга": Триумф народного таланта и Сатира на бюрократию 03:21Быть, а не казаться: Абдулов и Алферова | на экране и в жизни 02:14Прославленный артист и телеведущий ушел навсегда в лучший мир 00:03Замарала честь, схлопатала диагноз, потеряла ребенка: 3 удара судьбы Тодоренко 20:28Собянин поддержал команду кандидатов, выдвинутых "ЕР" на выборы в Мосгордуму 18:13Тест на знание искусства в СССР: угадайте советского художника по картине 17:29"Горю! Прямо желаю!": собирающий в кулачок Басков попал на видео 17:14Выборы депутатов Мосгордумы будут проходить три дня – МГИК 16:26Обладатель премии "Золотой граммофон" рассказала, как очутилась в ванной Аллы Пугачевой 15:28Москвичей попросили быть внимательными из-за сильной непогоды 14:40"ЧТО? ГДЕ? КОГДА?": супертест для эталонных эрудитов | Сможете пройти? 13:34Вся колода: Пугачеву с мужем-иноагентом пригласили на антироссийский шабаш Вайкуле 11:11Летний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже 10:08"Масса идиотов. Мало адекватных": Меньшова катком проехалась по звездам 06:36Ляйсан Утяшева поделилась лайфхаками: как уберечь себя от переедания летом 03:12Королевский эксперт оценила шансы на появление Кейт Миддлтон с детьми на параде Trooping the Colour 00:09Дана Борисова отмечает 48-летие: шокирующие факты из жизни эпатажной звезды 22:59Нашли козла отпущения: звезда "Универа" Ярушин пошел под суд 18:39Тест для гурманов: угадайте название советского торта по фото 16:03Косметолог Ткаченко рассказала, почему сочетание SPF и тонального крема – идеальная защита кожи 14:28Невозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино 12:31Эти звезды шоу-бизнеса сбежали от суеты Голливуда: 6 уникальных историй 10:17Увлекательный тест на знание советских телепередач 10:04Высокий суд ЮАР одобрил привлечение "Google SA" к делу за блокировку православного канала "Спас" 09:24Повалий о любви к Родине: "Если у света и добра есть душа, то эта душа – в России" 06:05Ни работы, ни мужа, ни жизни: как провела остаток дней народная артистка РСФСР Эльза Леждей 03:18Бузова против Костенко: при чем здесь Тарасов? 00:05"Моя дочурка": дочь певицы Глюкозы показала Сюсю 18:59Тест для внимательных: угадай советский фильм по кадру с титрами 17:0556-летняя олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова экстренно госпитализирована 16:25Убийство в берлоге: в России хотят разрешить охоту на спящих медведей 16:18Потерявший контракт с фирмой Дмитрий Маликов предложил работу фанатам 15:37Жители столицы проголосуют за лучшие туристические маршруты конкурса "Покажи Москву" 14:59Парк Героев Отечественной войны 1812 года обустроят в Марьине 14:54"Готова поделиться": Ксения Собчак заявила об изнасиловании – сделали операцию 14:52Инфраструктура для наземного транспорта создана рядом со станцией метро "Озерная" 14:26До конца года в Москве будет введено еще несколько спортивных объектов – Собянин 13:39Несла миллионы в сумке: бегство Ксении Собчак попало на камеру 11:36В День России на Киевском вокзале состоится выставка электропоездов "Иволга" 11:25ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 09:39ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе 08:08Варум без фильтров: в чем сила естественной красоты певицы? 06:06"Хватала мужа": Стриженова не сдержала чувств в публичном месте – получила наслаждение 03:13Похорошеет через 100 лет? Какой будет Москва в 2124 году 00:03"Нещадно пришпарило": Наталью Штурм раскритиковали за внешний вид
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ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам?

ТЕСТ: способны ответить на 10/10 в путешествии по городам и странам?

Думаете, знакомы с миром? А мир думает иначе! Этот тест – не скучная прогулка по туристическим тропам, а суперпрыжок по горам географических открытий. Скажите "привет" не только городам, но и странам!

Здесь не будет школьной географички с открытым дневником. Не думайте, что знакомства с картой мира будет достаточно. Только самые умные туристы с 1 прыжка в гору откроют 100% тайн. Не все на это способны, ведь в первоклассное путешествие от редакции "Дни.ру" попадают только избранные знатоки географии!

Не любите скучать — супер! Пройдите этот тест-путешествие: выберите города и страны, набрав максимум ответов — 10/10! Ответите на все 10-ть вопросов? Неужели способны?

Фото unsplash

1. Где был построен первый маяк?

а) Египет

б) Австрия

в) Мексика

г) Киргизия

2. Где родина дзюдо?

а) Албания

б) Казахстан

в) Индия

г) Япония

3. Где "родился" кинематограф?

а) Москва

б) Вашингтон

в) Париж

г) Ленинград

4. Где впервые в мире пустили метро?

а) Стокгольм

б) Лондон

в) Осло

г) Минск

5. Где удалось родиться самой крупной улитке?

а) Танзания

б) Исландия

в) Ватикан

г) Португалия

6. Где саксофон появился первым?

а) Хорватия

б) Бельгия

в) Эстония

г) Греция

7. Где был создан прародитель нынешних будильников?

а) Испания

б) Великобритания

в) Финляндия

г) Франция

8. Где признают родным керлинг?

а) Шотландия

б) Грузия

в) Китай

г) Кувейт

9. Где появилась первая кошка породы сфинкс?

а) Непал

б) Армения

в) Канада

г) Бангладеш

10. Где родился футболист Пеле?

а) Пакистан

б) Алжир

в) Мозамбик

г) Бразилия

Ответы на тест!

1а(Египет)

2г(Япония)

3в(Париж)

4б(Лондон)

5а(Танзания)

6б(Бельгия)

7г(Франция)

8а (Шотландия)

9в(Канада)

10г(Бразилия)

Если вы довольны своими способностями и ответами — скажите «привет» другому тесту по географии от Дни.ру!

А если хотите большего — пройдите тестирование „Дни.ру“ по фильмам советского кинематографа.

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14 июня 2024, 14:26
Фото: Kyle Glenn / unsplash.com
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Памятник Ленину в Элисте. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Нарьян-Маре. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Петропавловске-Камчатском. Фото: Екатерина Ежова
Памятник Ленину в Анапе. Фото: Екатерина Ежова

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