Летний ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по сцене на пляже

"А на море белый песок, // Дует теплый ветер в лицо, // Можно даже небо коснуться рукой", – поется в известном эстрадном шлягере. Все это словно прекрасная картинка из фильма.



Брижит Бардо появилась на экране в бикини раньше всех и ввела моду на сексуальный купальник, снявшись в фильме "Манина, девушка в бикини". А в Советском Союзе одним из первых фильмов, где актрисы появились в облегающих боди и в бикини, стал "Три плюс два", и с тех пор купальники ворвались в советское кино.

Давайте вместе вспомним любимые советские летние кинокартины, где действие происходит у воды. Описание локаций станет вам небольшой подсказкой. У настоящих киноманов тест не вызовет затруднений.