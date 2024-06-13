"Масса идиотов. Мало адекватных": Меньшова катком проехалась по звездам

Режиссер Владимир Меньшов сыграл более 100 ролей и снял 5 картин, но особенно прославил свою семью, сняв киноленту СССР №1 "Москва слезам не верит": она стала оскароносной в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (СССР может похвастаться лишь еще 3 кинофильмами других режиссеров в той же номинации: "Война и Мир", "Дерсу Узала", "Утомленные солнцем"). И хотя Владимира Валентиновича не стало почти 3 года назад, продолжает купаться в лучах славы и его единственная дочь Юлия. Она отличается не только в кинематографе, но и на площадке Youtube. Она ведет индивидуальный канал, где выступает в роли интервьюера, однако сейчас неожиданно оказалась в роли интервьюируемой на YouTube-шоу Иды Галич "Есть вопросики". На интервью Юлия Владимировна села напротив Галич, что не помешало ей катком проехаться по звездным блогерам.

«Есть, конечно, всегда пена дней, которая поднимается, есть кто-то, кто противный. Есть масса идиотов просто! Ну просто идиотов! Например, тех, которые детей бросают в снег. Вот ты думаешь: "Ну, не дебил ли ты?". Просто так думаешь про себя. "Дебил!" — отвечаешь себе на вопрос. И диалог с самой собой заканчивается. Людей идиотов много на свете, просто теперь они начали себя снимать. Что делать, это тоже такая правда жизни, с которой ты смиряешься , — разогналась Меньшова. — Я это никак не соотношу с собой , что они порочат каким-то образом меня. Каким образом? Мы же продолжаем ходить все по улице одной и той же. Там мы тоже многих встречаем, там мало адекватных. Но адекватные люди бывают, что навстречу идут».

В студии шоу-проекта 54-летняя актриса появилась в сером жакете с декором из ленточных бантиков и в сером платье без декора. Также на ногах были тонкие черные колготки и плотные черные туфли с ремешком.

34-летняя ведущая проекта, напротив, предпочла черный жакет без рукавов и розовое платье с декором из пайеток. Также она была без колготок в легких босоножках.

Ранее сообщалось, что московский режиссер Константин Богомолов решил стать идиотом по Достоевскому. Также ранее сообщалось, что блогер Ольга Бузова написала о содержанке Настасье и романе "Идиот" после свадьбы футболиста Дмитрия Тарасова, который дебютировал за сборную России, выйдя на замену в матче против Сербии.