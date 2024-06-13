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Четверг 13 июня

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Королевский эксперт оценила шансы на появление Кейт Миддлтон с детьми на параде Trooping the Colour

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Ежегодный парад Trooping the Colour является одним из самых зрелищных событий в королевском календаре. В этом году он состоится в субботу, 15 июня.

Многие с нетерпением ждут возможности увидеть на балконе Букингемского дворца принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон и ее детей — принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. Однако королевский эксперт Кэти Николл считает, что присутствие Кейт Миддлтон на церемонии маловероятно. По ее словам, принцесса Уэльская продолжает лечение от рака и ей необходимо время для восстановления.

"Она ясно дала понять, что хочет оставаться в стороне от внимания. Ей для восстановления нужен такой период, когда она находится вне поля зрения", — сказала Николл в интервью Entertainment Tonight.

В то же время, по словам Николл, вопрос о том, посетят ли мероприятие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, более интригующий и непредсказуемый. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи уже несколько раз присутствовали на Trooping the Colour.

"Они всегда ведут себя безупречно, часто развлекаются, и, кажется, им всегда это нравится. Я нисколько не удивлюсь, если принц Уильям примет решение взять их с собой. Пока они не являются действующими членами королевской семьи, но они ими непременно станут. Принц Джордж — будущий король, поэтому для публики очень важна возможность видеть Джорджа, Шарлотту и Луи по таким случаям", — считает Николл.

Участие Кейт Миддлтон в Trooping the Colour остается под вопросом, в то время как присутствие ее детей более вероятно. Парад обещает стать ярким и запоминающимся событием вне зависимости от того, кто из членов королевской семьи будет на нем присутствовать.

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13 июня 2024, 03:12
Tatler✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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