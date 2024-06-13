Дана Борисова отмечает 48-летие: шокирующие факты из жизни эпатажной звезды

Сегодня в жизни Даны Борисовой знаменательный день. Ведущая отмечает 48-летие.

Телеведущая Дана Борисова часто становилась героиней скандалов и ток-шоу. Она открыто говорит о своих проблемах с наркозависимостью и алкоголизмом, а также о других неприглядных эпизодах своей жизни.

Одним из таких эпизодов стало признание Борисовой в том, что она оказывала эскорт-услуги. По словам телеведущей, это произошло в тот период, когда она страдала от зависимости, была без работы и средств к существованию.

При этом Борисова уверяет, что подобным неприглядным прошлым могут "похвастаться" многие представители шоу-бизнеса и даже назвала несколько известных фамилий. "Если по-честному, конечно, я слышала, что есть люди, которые этим занимаются. Просто все упирается в цену вопроса. Если огромная сумма, возможно, вопрос решится. <…>. Это легкие деньги", — говорила Дана.

Сейчас телеведущая категорически отказывается от подобных предложений и такого сомнительного заработка: "Мне это неинтересно, я придумаю, как заработать денег. У меня хорошо реклама идет, у меня раскрученный аккаунт. Но я больше не поеду, потому что знаю, что на трезвую голову я на такое неспособна", — говорит Борисова.

Сегодня Дана Борисова отмечает 48-летие. К этой дате телеведущая подошла с неоднозначной репутацией, в которой немало темных пятен. Вспоминим шокирующие факты из ее биографии, о которых она сама рассказала в многочисленных интервью.

Харассмент

В 2021 году на волне откровений Елены Прокловой о сексуальных домогательствах со стороны известного актера, Дана Борисова также рассказала о пережитом харассменте. В программе "Прямой эфир" она заявила, что также столкнулась с домогательствами со стороны продюсера и ведущего одного проекта.

По словам Борисовой, мужчина проявлял к ней недвусмысленные знаки внимания, от которых она была не в восторге. Однако отказать настойчивому ухажеру она не могла, так как очень хотела работать на телевидении.

Зависимость и мать

О зависимости Даны Борисовой в разное время писали многие СМИ. Телеведущая не скрывает, что употребляла запрещенные вещества и проходила курс реабилитации.

"Надеюсь, моя мама меня не слышит, на детекторе я рассказала страшную правду, что мое первое употребление, я имею в виду сильнодействующие снотворные препараты, вошло в мою жизнь благодаря маме. Я прорабатывала свою зависимость, и у меня она начинается с употребления снотворных веществ, потому что у меня всегда были проблемы со сном", — заявила Борисова в программе "На самом деле". Несмотря на все пережитые трудности, Дана Борисова сегодня ведет трезвый образ жизни и активно помогает другим людям, страдающим от зависимости.