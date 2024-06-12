Нашли козла отпущения: звезда "Универа" Ярушин пошел под суд

Острый конфликт на арене музыкального шоу-бизнеса дал о себе знать еще прошлой осенью. Однако детали звездных баталий вскрылись только сейчас.

Осенью минувшего 2023 года из искры загорелся сыр-бор. Звезда сериала "Универ" Стас Ярушин больно уколол самолюбие светила российской сцены — Инстасамки (Дарьи Зотеевой, — Прим. ред.), чей вирусный хит "За деньги да" звучал из каждого утюга. За спиной у девушки артист использовал ее вышеупомянутую "жемчужину" творческого багажа в своем музыкальном YouTube-шоу, что влетело ему в копеечку. Из песни слов не выкинешь, поэтому Ярушин едва не остался без штанов — ему прилетел иск более чем на 2,2 млн рублей.

Инстасамка нанесла ответный удар обидчику после демонстрации выпуска, где снялась другая икона поп-культуры Мия Бойка, окутанная орелом славы. Перед ней встала задача — сделать кавер на композицию коллеги, однако кричащая мелодия, состоящая практически из одного аккорда, поставила гостью проекта в тупик. Вырвавшаяся из ее уст критика вместе с заявленным кавером спровоцировали скандал. Главное, что Мие все сошло с рук. Потому что нашли козла отпущения — Стаса Ярушина.

Недаром говорят: на чужой каравай рот не разевай. Инстасамка пошла войной на Мию Бойку, пригрозив судом. Распустившая язык обидчица от извинений отказалась. Но сел в лужу в итоге актер "Универа" Ярушин — поскольку шоу вышло с его подачи.

Пробил час расплаты и по закону вынесли вердикт. Суд принял решение частично удовлетворить иск, что позволило Инстасамке содрать со Стаса три шкуры. Звезду "Универа" обязали выложить кругленькую сумму: 2 млн руб. за посягательство на святое (авторские права), 150 тыс. руб. надо отстегнуть в карман юриста, еще около 43 тыс. руб. за фиксацию правонарушения и еще 39 тыс. руб. госпошлины. Кавер также подлежит уничтожению. Всякая вина виновата, а деньги — дело наживное.

Ранее Инстасамка уже сталкивалась с опытом посягательства на авторские права. Ради рекламы одна коммерческая фирма использовала кавер на то же детище ее таланта, но отделалась малой кровью. Дарья не промах — хоть и заключила с ней мир, все же вытрясла с фирмы более 1 млн рублей. Все-таки без копейки рубля не бывает.