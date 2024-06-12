Ни работы, ни мужа, ни жизни: как провела остаток дней народная артистка РСФСР Эльза Леждей

12 июня в нашем государстве не только праздник День России. Сегодня еще и день памяти. Прошло ровно 23 года с тех пор, как ушла народная артистка, которую любили миллионы. Конец жизни Эльза Леждей провела в отрешенности от работы и в печали без мужа, словно в наказание за талант и успех.

Всесоюзную славу ей принесла роль эксперта-криминалиста Зинаиды Кибрит в культовом сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи", но на рубеже веков ни перспективной работы, ни любимого мужа, ни насыщенной и яркой жизни, наполненной новыми ролями и творческими планами, судьба звезде не дала. Народная артистка РСФСР, подавленная утратой, замкнулась в себе, и последние годы провела в затворничестве, словно пытаясь спрятаться.

Немало пришлось пережить актрисе, прежде чем обрести всесоюзную известность, почет и славу, полученную своими ролями. Эльза Леждей появилась на свет в 1933 году в солнечном Севастополе. Кто мог знать тогда, что эта девочка, родившаяся в семье, далекой от мира искусства, станет известной? Ее отец был моряком, мать – домохозяйкой, и ничто, казалось, не предвещало карьеры в кино. Однако тяга к сцене пробудилась в ней очень рано. Уже в пятом классе эта обычная девочка-крымчанка, мечтая о ярких ролях, отправилась в контору, занимавшуюся организацией гастролей, и по-детски наивно предложила свою кандидатуру как артистка.

После школы Эльза отправилась покорять Москву. Талантливая и целеустремленная крымчанка Леждей с первой попытки поступила сразу в два училища – Щепкинское и Щукинское. Настоящий праздник! Перспективной, яркой и начинающей звезде улыбнулся успех, и она выбрала "Щуку" (Щукинское). Дебют в кино у покорительницы мира искусства состоялся в 1954 году в фильме "Море студеное". Прошло два года — и на съемках картины "Павел Корчагин" (которую полюбили зрители настолько, что сегодня ее название знают миллионы, — Прим. ред.) будущая народная артистка РСФСР встретила свою первую любовь – режиссера Владимира Наумова. Как же они любили друг друга — словно сама судьба провела Леждей к росту карьеры в кино с подарком в виде будущего мужа с новыми ролями, обеспечивая счастье в личной жизни и достаток.



Сегодня в памяти друзей, оглядывающихся сквозь года, остается их роман. Он развивался стремительно, и вскоре любовь Наумова и Леждей отпраздновали свадьбу. За просмотром кинокартины "Павел Корчагин" многим из тех, кто жил в советском государстве, казалось, что не только в кино союз Эльзы и ее первого мужа обречен на счастье. Однако иначе решила судьба. Под конец 50-х у режиссера и его жены родился сын Алексей, но семейная идиллия была разрушена, несмотря на то, что кроха появилась на свет. Молодые отец и мать развелись и разорвали семейный союз. Звезда, окончившая "Щуку", ушла к актеру Вячеславу Шалевичу, не пытаясь спрятаться от чувств.

Затем, уже в начале 70-х, актриса сыграла свадьбу второй раз. Однако счастье в личной жизни, как видно, не улыбнулось! Ее избранник второй — не Вячеслав Шалевич, а Всеволод Сафонов. Партнеры друг друга любили, так и не развелись. Однако артистка потерпела горечь утраты — через 20 лет после того, как Леждей и Сафонов сыграли свадьбу, мужчина рано ушел из-за рака. Именно поэтому долгие годы она и провела в затворничестве.

Кто мог знать, что та самая девочка, впервые открывшая глаза в солнечном Севастополе и во взрослом возрасте не упустившая попытки окончить Щукинское училище, даже несмотря триумф в сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи" и миллионы поклонников, разом останется ни с чем. Неужели и впрямь наказание? В кино не рассматривали ее кандидатуру. Слишком уж яркой была ее роль Зинаиды Кибрит. Ни работы, ни мужа, ни жизни. Оставленная в печали, подавленная, на рубеже веков народная артистка РСФСР Эльза Леждей провела свой остаток дней. А затем, как и Сафонов, ушла из-за рака в середине 2001 года. Ей было 68 лет, когда она сделала последний вздох — 12 июня.