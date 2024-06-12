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Среда 12 июня

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Невозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино

Невозможно отличить: 12 блистательных актеров, сыгравших звезд в кино
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Байопики, фильмы о знаменитостях, часто полагаются на звездный состав для воплощения своих культовых персонажей. И многие из этих актеров добиваются поразительного сходства со своими прототипами.

Рене Зельвегер – Джуди Гарленд

Звезда "Чикаго" преобразилась в Джуди Гарленд, мать Лайзы Миннелли, в фильме "Джуди". Сюжет разворачивается спустя годы после съемок "Волшебника из страны Оз".

Кристиан Бейл – Дик Чейни

Бейла практически неузнаваемо в специальном костюме, добавившем ему 20 кг. Однако под гримом он мастерски передал образ вице-президента эпохи Буша в "Власти".

Рами Малек – Фредди Меркьюри

Звезда "Мистера Робота" поразительно воплотил фронтмена Queen в "Богемской рапсодии", получив множество наград, включая "Оскар".

Мишель Уильямс – Мэрилин Монро

Уильямс получила "Золотой глобус" за роль культовой блондинки в "Неделе с Мэрилин Монро", где она вместе с Эдди Редмэйном путешествует по Лондону.

Джейми Фокс – Рэй Чарльз

Фокс получил "Оскар" в 2004 году за блестящую роль слепого музыканта в "Рэе".

Мерил Стрип – Маргарет Тэтчер

Легендарная актриса была номинирована на "Оскар" 21 раз. За "Железную леди" в 2012 году она получила третью статуэтку.

Том Хэнкс – Элвис Пресли

В сериале "Дневники Кэрри" Хэнкс изображает Тома Паркера, менеджера Пресли, рассказывая о карьере Короля рок-н-ролла.

Тэрон Эджертон – Элтон Джон

Звезда "Кингсмана" великолепно сыграл певца в биографическом фильме "Рокетмен", даже исполняя песни вживую.

Антонио Бандерас – Пабло Пикассо

Знаменитый актер воплотил еще более известного художника во втором сезоне сериала "Гений".

Клэр Фой – королева Елизавета II

"Золотой глобус", "Эмми" и другие награды – результат ее блестящего исполнения роли действующего монарха в "Короне".

Наоми Уоттс – принцесса Диана

Австралийская актриса сыграла Диану в одноименном фильме 2013 года, освещавшем последние два года жизни принцессы.

Леонардо ДиКаприо – Говард Хьюз

Первую номинацию на "Оскар" ДиКаприо получил за роль летчика в "Авиаторе".

Эти актеры не только мастерски сыграли легендарные личности, но и достигли поразительного физического и эмоционального сходства. Артисты сделали свои персонажи навсегда неотделимыми от своих экранных воплощений.

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12 июня 2024, 14:28
Фото: Freepik
The Voice✓ Надежный источник

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