Тест для внимательных: угадай советский фильм по кадру с титрами

Титры становились визитной карточкой фильма. По нескольким секундам уже можно было понять, какой сейчас будет фильм. Ведь создавались они практически вручную, индивидуально к каждой картине.
Способ создания титров зависел от киностудии и ее оснащения. На крупных студиях, таких как "Мосфильм" и "Ленфильм", использовались специальные машины для создания титров. На небольших студиях титры создавались вручную, методом покадровой съемки. Пройдите тест и попробуйте как можно быстрее угадать, из какого фильма тот или иной кадр с титрами.