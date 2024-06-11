Тест для внимательных: угадай советский фильм по кадру с титрами

Титры в советских фильмах были не просто списком актеров и создателей, а настоящим произведением искусства. Шрифт, каждая строчка, фон, на котором название, – все было тщательно продумано и соответствовало общему стилю и настроению кино.



Титры становились визитной карточкой фильма. По нескольким секундам уже можно было понять, какой сейчас будет фильм. Ведь создавались они практически вручную, индивидуально к каждой картине.

Способ создания титров зависел от киностудии и ее оснащения. На крупных студиях, таких как "Мосфильм" и "Ленфильм", использовались специальные машины для создания титров. На небольших студиях титры создавались вручную, методом покадровой съемки. Пройдите тест и попробуйте как можно быстрее угадать, из какого фильма тот или иной кадр с титрами.