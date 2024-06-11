ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем

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Вторник 11 июня

11:25ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем 09:39ТЕСТ для истинных киноманов: угадайте советский фильм по одной фразе 08:08Варум без фильтров: в чем сила естественной красоты певицы? 06:06"Хватала мужа": Стриженова не сдержала чувств в публичном месте – получила наслаждение 03:13Похорошеет через 100 лет? Какой будет Москва в 2124 году 00:03"Нещадно пришпарило": Наталью Штурм раскритиковали за внешний вид 19:29Тест: насколько хорошо вы знаете советский дизайн? 18:06Это имя у всех на слуху: Буланова назвала законного преемника Пугачевой 16:21Появление Гузеевой с единственной дочерью и малышкой на руках произвело фурор 15:18Вайкуле дерет по 700 тысяч за билеты на предавших Родину иноагентов Макаревича и Максакову 14:3645-летняя Гурцкая рассказала про отношения с сыном-подростком 14:22Тоже киноман СССР? Докажите! Угадайте эти фильмы по одному кадру 13:16 "Слюнявчик" от Киркорова: как певец видит будущее своих детей? 11:35Напрягите мозг! Только знатоки кино СССР справятся с этим тестом 11:28Звезда "Голоса" привезла в Москву детей из ДНР 08:49Арина Шарапова оставила наследников без квартир и машин 08:05Привязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга 06:40"Объявили в розыск!": звезда "Ворониных" Волкова внезапно пропала 06:07От погремушки до конструктора: как игрушка делает ребенка гением 03:01Забытый вкус лета: вегетарианские котлеты "Дачные" 00:02Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне 21:06Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде 18:08Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной! 15:05Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа 12:03Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру 09:09ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим? 06:09ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой 03:03Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений 00:11В чем заключается ловушка "идеального материнства" 21:08"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк 18:01Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года 15:15Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре! 12:08Тест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам 09:09ТЕСТ: Вы точно родились в СССР, если продолжите слова этих песен 07:21Как у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком 06:39Канье Уэсту – 47 лет: как музыкант стал одним из самых больших артистов современности? 05:33Как выйти замуж и не пожалеть: советы от Розы Сябитовой 03:18Брэд Питт решил бороться с Анджелиной Джоли за детей до победного конца 00:07Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены 21:10Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь 20:58ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ? 17:21Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки! 17:11Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье 15:11Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог 14:38Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки 14:31Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные 13:23 Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"? 11:25В ближайшее время: сделано заявление о возвращении Лады Дэнс на сцену 10:27Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном 09:13Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк
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ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем

ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем
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Автомобиль часто становится не просто средство передвижения героя картины, но и полноценным действующим лицом, у которого есть душа и даже реплики. Давайте вспомним вместе самые известные машины кино!

Автомобили производят с 1886 года, а считать начали с 1953-го. Точную цифру выпущенных за это время с конвейеров машин сказать невозможно, поскольку не все являются официально зарегистрированными. По данным специалистов Международной ассоциации автопроизводителей в 2015 году насчитывалось около 1 282 000 000 автомобилей.

Теперь давайте вспомним знаменитые советские машины – "Волгу", "Москвич" и другие, которые снимались в любимых всеми картинах. Наш увлекательный тест пройдут только самые внимательные!

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11 июня 2024, 11:25
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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