ТЕСТ: Угадайте советский фильм по кадру с автомобилем

Автомобиль часто становится не просто средство передвижения героя картины, но и полноценным действующим лицом, у которого есть душа и даже реплики. Давайте вспомним вместе самые известные машины кино!

Автомобили производят с 1886 года, а считать начали с 1953-го. Точную цифру выпущенных за это время с конвейеров машин сказать невозможно, поскольку не все являются официально зарегистрированными. По данным специалистов Международной ассоциации автопроизводителей в 2015 году насчитывалось около 1 282 000 000 автомобилей.

Теперь давайте вспомним знаменитые советские машины – "Волгу", "Москвич" и другие, которые снимались в любимых всеми картинах. Наш увлекательный тест пройдут только самые внимательные!