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Вторник 11 июня

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"Хватала мужа": Стриженова не сдержала чувств в публичном месте – получила наслаждение

"Хватала мужа": Стриженова не сдержала чувств в публичном месте – получила наслаждение
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Актриса откровенно заговорила о полученном удовольствии с подписчиками в своем Telegram. В кресле рядом с мужем и его рукой она поддалась волне чувств за просмотром моноспектакля Георгия Иобадзе. Эту волну эмоциональной встряски испытала не только Екатерина. Весь зал крайне эмоционально наблюдал, как актер сыграл всех персонажей в постановке "Я, бабушка, Илико и Илларион".

Один актер, один роман и целый мир, рожденный на сцене. Екатерина Стриженова сделала запись в персональном Telegram-аккаунте и не сдержала волнительных чувств от совместного с супругом просмотра моноспектакля. Даже в публичном культурном пространстве, получая эстетическое наслаждение за просмотром сценического проекта «Я, бабушка, Илико и Илларион» по произведению Нодара Думбадзе, артистка откровенно хватала за руку мужа Александра Стриженова.

"Он [Иобадзе] сыграл всех персонажей, включая пятерых учителей и любимую собаку", – пишет в Telegram ставшая бабушкой двоих внуков Екатерина Владимировна.

И действительно, как один человек может вместить в себя такую гамму образов, чувств, судеб сценического проекта? Как передать и смех, и слезы, и тихую грусть воспоминаний в пространстве Мельпомены? Актеру Иобадзе это удается с легкой руки. В культурном амплуа всех персонажей на волне чувств из-за Георгия весь зал наблюдал этот калейдоскоп эмоций, включая любимую музу едва ли не любого сценического пространства Екатерину, а также сидящего в театральном кресле Александра рядом с женой.

"Я поймала себя на том, что весь спектакль улыбаюсь! Я хватала мужа за руку, когда артист выходил на новый виток своего моноспектакля и снова удивлял", — откровенно с подписчиками заговорила об успехе проекта по роману Думбадзе театральная актриса.

Как передать гамму всех теплых несдержанных чувств в царстве Мельпомены удается сыгравшему учителей (и даже собаку) актеру многоликого амплуа Иобадзе? Весь спектакль улыбавшаяся жена кинорежиссера Стриженова собственноручно отметила в Telegram: рожденный на сцене Георгием целый мир, объединяющий в одном пространстве смех и слезы сидящего в кресле зрителя под музыку, бархат голоса вкупе с бешеным темпераментом и не только. "Бархатный низкий голос, интеллигентное нутро, бешеный темперамент..." — чувствительно встряхнула аудиторию аккаунта опекающая внуков и наслаждающаяся миром театра Стриженова-зритель.

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11 июня 2024, 06:06
Кадр YouTube / @WomensTimeTV
Telegram/Екатерины Стриженовой✓ Надежный источник

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