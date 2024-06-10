45-летняя Гурцкая рассказала про отношения с сыном-подростком

Диана Гурцкая стала гостьей Петербургского экономического форума. На полях престижного конгресса с Народной артисткой России встретился корреспондент "Дни.ру".

29 июня единственному сыну певицы Константину Кучеренко исполнится 17 лет. Известно, что он снимал видео для своего ютуб-канала, играл в компьютерные игры. А как у него успехи сегодня?

"Растет хороший мальчик, – радуется Дина. – Для меня главное – его здоровье. Конечно, он еще ребенок – где-то ленится, порой. Но все будет хорошо, я уверена".

Гурцкая признается, что иногда бывает строгой мамой, потому что "это нужно".

"Но вообще мы с сыном большие друзья, – уверяет артистка. – Я с ним много общаюсь, проговариваем какие-то вещи. Мы говорим на любые темы, обсуждаем все вопросы и проблемы".

Сейчас Диана вспоминает, какой была сама в годы Кости. "Я всегда старалась не обижать родителей, хотела быть с ними рядом почаще, поскольку училась далеко, в школе-интернате (для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси. – Прим. ред.)", – рассказала Диана.

Она не знает пока, кем станет наследник. "Любое его желание, любую его мечту я поддержу, – говорит она. – Пусть сам выбирает свой путь, а я буду рядом и помогу".