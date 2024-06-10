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Понедельник 10 июня

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"Слюнявчик" от Киркорова: как певец видит будущее своих детей?

"Слюнявчик" от Киркорова: как певец видит будущее своих детей?
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Филипп Киркоров – артист, привыкший удивлять. Яркие шоу, эпатажные наряды, неожиданные дуэты… Но недавнее заявление певца о будущем его детей Аллы-Виктории и Мартина удивило многих не творческой задумкой, а прямотой и даже резкостью формулировок.

"Сами себе все заработают", – безапелляционно заявил Киркоров в интервью. – "Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова, который будет с ними носиться до конца жизни, не будет".

Эти слова вызвали шквал обсуждений. Неужели король российской эстрады отрекается от собственных детей? Не спешите с выводами. За кажущейся резкостью скрывается продуманная позиция, которую сам Киркоров формулирует так: дать детям лучшее образование – значит дать им шанс самостоятельно заработать на жизнь.

Именно поэтому Алла-Виктория и Мартин уже немало времени учатся за границей, получая знания и опыт, которые помогут им найти свой путь, независимый от звездного имени отца.

Певец не скрывает, что скучает по детям, но уверен: именно такая "отстраненная забота", без излишней опеки и финансовой подушки, поможет им стать сильными и успешными личностями.

Ведь настоящая любовь проявляется не в "сюсюканье", а в том, чтобы вовремя отпустить и дать возможность проявить себя. И, кто знает, возможно, дети Киркорова, вдохновленные примером отца, еще заставят говорить о себе весь мир. Только уже не как "дети Киркорова", а как самостоятельные яркие личности.

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10 июня 2024, 13:16
Фото: Феликс Грозданов / "Дни.ру"
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