Названа стоимость гроба Заворотнюк Тесты Внуки Лужиной отказались идти по ее стопам Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? Тест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрамТест: отгадайте фильмы СССР с летними названиями по кадрам Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадруУникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьмиСАМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

Лента новостей

Понедельник 10 июня

08:05Привязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга 06:40"Объявили в розыск!": звезда "Ворониных" Волкова внезапно пропала 06:07От погремушки до конструктора: как игрушка делает ребенка гением 03:01Забытый вкус лета: вегетарианские котлеты "Дачные" 00:02Manul: гастрономическое наследие народов Сибири пересобрали на одной кухне 21:06Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде 18:08Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной! 15:05Пират, бунтарь, творец: 61-летие легендарного Джонни Деппа 12:03Тест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру 09:09ТЕСТ №1: знаете ли вы самые главные хиты певицы МакSим? 06:09ТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой 03:03Проблемы отцов и детей: 5 книг о взаимодействии разных поколений 00:11В чем заключается ловушка "идеального материнства" 21:08"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк 18:01Был – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года 15:15Только 10% людей знают эти секреты приготовления картофельного пюре! 12:08Тест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам 09:09ТЕСТ: Вы точно родились в СССР, если продолжите слова этих песен 07:21Как у Фриске и Заворотнюк: Кравец распродает дорогие украшения ради борьбы с раком 06:39Канье Уэсту – 47 лет: как музыкант стал одним из самых больших артистов современности? 05:33Как выйти замуж и не пожалеть: советы от Розы Сябитовой 03:18Брэд Питт решил бороться с Анджелиной Джоли за детей до победного конца 00:07Звезды шоу-бизнеса, чьи отношения начались с измены 21:10Зимбабве благодарит Россию: президент Мнангагва выразил благодарность Дмитрию Мазепину за гуманитарную помощь 20:58ТЕСТ: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ? 17:21Звездный муж Бабкиной выложил огромное раскрасневшееся хозяйство – вот это ягодки! 17:11Андрей Воробьев: 10 тыс. боксов и 5 тыс. фандоматов для сбора вещей установят в Подмосковье 15:11Неожиданная потеря для России – ушла преуспевающая актриса и театральный педагог 14:38Тест для рожденных в СССР: значение этих примет знают люди советской закалки 14:31Танцы, тренировки и реставрация: чем займутся участники фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в эти выходные 13:23 Тест: хорошо вы помните культовый советский фильм "Асса"? 11:25В ближайшее время: сделано заявление о возвращении Лады Дэнс на сцену 10:27Бледанс подробно рассказала о вспыхнувших чувствах между Бузовой и Манукяном 09:13Вскрылись неожиданные данные о возлюбленной сына покойной Заворотнюк 06:41Глюк'oZa отмечает 38-летие: в чем феномен популярности певицы? 03:22Певица Девятова рассказала, почему отказалась работать с Бабкиной 01:34Актриса Ковальчук из "Тайн следствия" породнилась с комиком Харламовым 00:12Бритни Спирс после скандала отправилась на отдых с бывшим любовником 22:47Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 июня 21:35Этот тест лучше подарка: отгадайте песни СССР по одной строчке 18:56Оставивший Родину Козловский превзошел эмигранта Преснякова 14:0541-летняя Сати Казанова объявила о беременности 13:48Сложный тест для заставших СССР: много ли вы знаете о советском спорте? 12:40Ольга Орлова призвала внести вдовца Анастасии Заворотнюк в Красную книгу 10:43Анфиса Чехова раскрыла причину отъезда сына из России 09:19Желающую стремительно худеть Ларису Долину предупредили об опасности 09:07ТЕСТ к юбилею Александра Пушкина: проверьте свое знание биографии великого поэта 07:309 дней без актрисы Заворотнюк: обычаи и традиции в поминальный день 06:45Бари Алибасов отмечает 77-летие: вспоминаем малоизвестные факты из жизни продюсера 03:44На 27 лет моложе: рассекречен новый любовник Деми Мур
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Объявили в розыск!": звезда "Ворониных" Волкова внезапно пропала

"Объявили в розыск!": звезда "Ворониных" Волкова внезапно пропала
319

Звезда комедийного сериала "Воронины" перестала отвечать на звонки и сообщения. Что случилось?

Сегодня сложно представить себе человека, добровольно отказавшегося от смартфона на несколько часов, не говоря уже о днях. Но внезапно пропавшая звезда комедийного сериала "Воронины" Екатерина Волкова на собственном опыте убедилась, как полезно иногда "выпадать" из цифрового мира.

Все началось с нелепой случайности. Отправляясь на съемки, артистка просто-напросто забыла телефон дома. Обнаружила пропажу она только в павильоне, после грима и читки сценария. Естественно, возвращаться за гаджетом не было ни времени, ни возможности. "Мои близкие объявили меня в розыск!" – отметила знаменитость, рассказывая в телеграм-канале о разбушевавшейся панике.

К счастью, беды удалось миновать: через администратора съемочной площадки пропавшая исполнительница роли Веры в комедийном сериале "Воронины" Екатерина Волкова связалась с агентом и мужем (его номер, как признается актриса, она помнит наизусть). А дальше началось самое интересное – целый день без звонков, сообщений и социальных сетей!

Этот вынужденный "цифровой детокс" оказался на удивление приятным. Популярная брюнетка смогла по-настоящему сконцентрироваться на работе и собственных мыслях, словно вернувшись во времена, когда смартфоны были роскошью.

Положительные эмоции от "разрыва шаблона" оказались настолько сильны, что теледива решила продлить эксперимент и следующие два дня тоже провела оффлайн, чем немало озадачила своих подписчиков.

История пропавшей исполнительницы роли Веры в комедийном сериале "Воронины" Екатерины Волковой – отличное напоминание о том, что иногда полезно откладывать телефон в сторону и просто жить "здесь и сейчас". Ведь мир не ограничивается экраном смартфона со звонками и сообщениями. В нем еще так много всего интересного!

Подпишись в Telegram

10 июня 2024, 06:40
Кадр со съемочной площадки сериала "Воронины" с Екатериной Волковой. YouTube / @ctctv
Официальный телеграм-канал Екатерины Волковой/ @ekaterinavolkovaactress✓ Надежный источник

Фоторепортаж

А где Галя? Экранную жену Клюева из "Ворониных" не заметили на прощании

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

По теме

"Ловите нашу подборку": ТОП семейного кино от звезды сериала "Воронины"

Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией

Воронины – 24 сезон (сериал)

 Екатерина Валерьевна Волкова

Екатерина Валерьевна Волкова актриса

Привязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга

Привязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга
О бесстрашии Аниты Цой ходят легенды. Все помнят, как в 2008 году в телепроекте "Цирк со звездами" во время выполнения сложного акробатического трюка певица упала с двухметровой высоты. Но, несмотря на полученные травмы, повторила свой номер. И вот новый повод говорить о ее смелости и отваге. Анита Цой стала участницей и одной из сенсаций отгремевшего в Петербурге экономического форума.

От погремушки до конструктора: как игрушка делает ребенка гением

От погремушки до конструктора: как игрушка делает ребенка гением
Игрушка – первое, что открывает перед собой малыш, вступая в огромный и удивительный мир. Яркие цвета, необычные формы, забавные звуки – все это привлекает внимание, пробуждает любопытство, зовет к исследованию. Но игрушка – это не просто способ занять ребенка, это мощный инструмент его развития.

Забытый вкус лета: вегетарианские котлеты "Дачные"

Забытый вкус лета: вегетарианские котлеты "Дачные"
Вегетарианские котлеты… многие морщатся, представляя нечто бледное и безвкусное. Но только не в этом случае! Вегетарианские котлеты "Дачные" – это настоящий взрыв вкуса, аромата и летних воспоминаний. Представьте: румяные, с хрустящей корочкой котлетки, а внутри – нежная, сочная начинка, пропитанная ароматом свежей зелени и специй.

Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде

Мурлыка, а дождь будет? Забавные приметы о кошках и погоде
Кошки – существа загадочные, испокон веков окутанные флером таинственности. Люди верили, что эти животные обладают особым чутьем, способны видеть невидимое и предсказывать будущее. Особенно много поверий связано с умением кошек предчувствовать перемену погоды. От шепота стихий до кошачьего чутьяДревние люди верили, что кошки близки с сущностями, управляющими стихиями: ветром, огнем и водой.

Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной!

Изумительный тест: отгадайте песни Людмилы Зыкиной!
Второй Зыкиной не было, нет и никогда не будет. Поэтому прямо сейчас открывайте и начинайте тест. Вспоминайте и пойте лучшие советские композиции певицы вместе с "Дни.ру"! Людмила Зыкина имела большую популярность и в СССР, и за его пределами.

Выбор читателей

09/06ВскТЕСТ: выберите название фильма СССР по кадру с блондинкой 09/06ВскТест: отгадайте фильмы СССР с курортными сюжетами по кадру 08/06Сбт"Жизнь всегда права": уроки оптимизма и любви от Анастасии Заворотнюк 08/06СбтТЕСТ: Вы точно родились в СССР, если продолжите слова этих песен 08/06СбтБыл – актер, стал – уголовник: после ДТП с Ефремовым прошло 4 года 08/06СбтТест: угадайте фильмы СССР с морскими названиями по кадрам