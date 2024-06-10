Забытый вкус лета: вегетарианские котлеты "Дачные"

Вегетарианские котлеты… многие морщатся, представляя нечто бледное и безвкусное. Но только не в этом случае! Вегетарианские котлеты "Дачные" – это настоящий взрыв вкуса, аромата и летних воспоминаний.



Представьте: румяные, с хрустящей корочкой котлетки, а внутри – нежная, сочная начинка, пропитанная ароматом свежей зелени и специй. И никакого мяса! Секрет котлет "Дачных" прост: доступные ингредиенты и немного кулинарного волшебства.



Шаг за шагом: готовим вегетарианские котлеты "Дачные"

Шаг 1. Картофельная симфония:

Очистите от кожуры 500 г картофеля, промойте его под проточной водой.

Поместите картофель в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте щепотку соли.

Отварите картофель до готовности (он должен легко протыкаться ножом).

Слейте воду и тщательно разомните картофель в пюре, не оставляя комков.

Шаг 2. Рассыпчатый рис:

Пока варится картофель, займитесь рисом. Отмерьте 120 г риса и хорошо промойте его в нескольких водах.

Залейте рис холодной водой в соотношении 1:2, добавьте щепотку соли.

Отварите рис до готовности, следуя инструкциям на упаковке.

Откиньте рис на дуршлаг, дайте воде стечь.

Шаг 3. Ароматная зажарка:

Очистите 100 г репчатого лука и мелко его нарежьте.

Натрите 150 г моркови на крупной терке.

Разогрейте в сковороде 50 г растительного масла.

Обжарьте лук и морковь до мягкости и легкой золотистости, периодически помешивая.

Шаг 4. Соединяем все воедино:

В большой миске соедините еще теплое картофельное пюре, рассыпчатый рис и ароматную луково-морковную зажарку.

Шаг 5. Добавляем вкус лета:

Мелко нарежьте небольшой пучок свежей зелени укропа и петрушки.

Добавьте зелень к остальным ингредиентам.

Посолите, поперчите по вкусу, добавьте любимые специи (например, паприку, сушёный чеснок, хмели-сунели).

Шаг 6. Лепим котлетки:

Тщательно перемешайте фарш для котлет до однородности.

Слегка смочите руки водой и сформируйте из фарша небольшие котлетки овальной или круглой формы.

Шаг 7. Золотистая корочка:

Разогрейте в сковороде небольшое количество растительного масла.

Обжарьте котлеты с обеих сторон до образования аппетитной золотистой корочки.

Подавайте вегетарианские котлеты "Дачные" горячими, с любым гарниром на ваш вкус: картофельным пюре, гречкой, свежими овощами. Не забудьте про сметану или любимый соус!