Забытый вкус лета: вегетарианские котлеты "Дачные"

Представьте: румяные, с хрустящей корочкой котлетки, а внутри – нежная, сочная начинка, пропитанная ароматом свежей зелени и специй. И никакого мяса! Секрет котлет "Дачных" прост: доступные ингредиенты и немного кулинарного волшебства.
Шаг за шагом: готовим вегетарианские котлеты "Дачные"
Шаг 1. Картофельная симфония:
- Очистите от кожуры 500 г картофеля, промойте его под проточной водой.
- Поместите картофель в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте щепотку соли.
- Отварите картофель до готовности (он должен легко протыкаться ножом).
- Слейте воду и тщательно разомните картофель в пюре, не оставляя комков.
Шаг 2. Рассыпчатый рис:
- Пока варится картофель, займитесь рисом. Отмерьте 120 г риса и хорошо промойте его в нескольких водах.
- Залейте рис холодной водой в соотношении 1:2, добавьте щепотку соли.
- Отварите рис до готовности, следуя инструкциям на упаковке.
- Откиньте рис на дуршлаг, дайте воде стечь.
Шаг 3. Ароматная зажарка:
- Очистите 100 г репчатого лука и мелко его нарежьте.
- Натрите 150 г моркови на крупной терке.
- Разогрейте в сковороде 50 г растительного масла.
- Обжарьте лук и морковь до мягкости и легкой золотистости, периодически помешивая.
Шаг 4. Соединяем все воедино:
- В большой миске соедините еще теплое картофельное пюре, рассыпчатый рис и ароматную луково-морковную зажарку.
Шаг 5. Добавляем вкус лета:
- Мелко нарежьте небольшой пучок свежей зелени укропа и петрушки.
- Добавьте зелень к остальным ингредиентам.
- Посолите, поперчите по вкусу, добавьте любимые специи (например, паприку, сушёный чеснок, хмели-сунели).
Шаг 6. Лепим котлетки:
- Тщательно перемешайте фарш для котлет до однородности.
- Слегка смочите руки водой и сформируйте из фарша небольшие котлетки овальной или круглой формы.
Шаг 7. Золотистая корочка:
- Разогрейте в сковороде небольшое количество растительного масла.
- Обжарьте котлеты с обеих сторон до образования аппетитной золотистой корочки.
Подавайте вегетарианские котлеты "Дачные" горячими, с любым гарниром на ваш вкус: картофельным пюре, гречкой, свежими овощами. Не забудьте про сметану или любимый соус!
Приятного аппетита!