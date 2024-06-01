Когда можно стричься в июне 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Лето в самом разгаре, и многие задумываются о смене имиджа. Но знали ли вы, что удачная стрижка – это не только дело рук мастера, но и выбор благоприятного дня? Тибетский лунный календарь Зухрай поможет подобрать идеальную дату для стрижки волос в июне 2024 года.



Календарь Зухрай в июне 2024 года полон контрастов. Июнь начинается с неблагоприятного дня для стрижки и заканчивается аналогично: отрезание локонов 1 и 30 числа несет риск болезней. Зато 2 и 3 июня – идеальное время для обновления прически, сулящее спокойствие и умиротворение. Противостояние разных энергий лунного цикла отражается и в другие даты месяца. Так, 9 июня стрижка привлечет богатство, а вот 13 июня лучше отложить поход к парикмахеру, чтобы избежать ссор и вражды.



В июне 2024 года можно выбрать, на что сделать ставку: на внутреннюю гармонию или материальные блага. 16 и 17 июня стрижка подарит силу духа и крепость ума, а вот 11 июня – приумножит собственность. Интересно, что 14 июня стрижка сулит долголетие. Но не вздумайте стричься 24 июня, иначе высок риск потери собственности.

Июнь – время новых знакомств, но и не всегда желанных встреч. Стрижка 6 июня сулит рандеву с врагом, а 25 июня, наоборот, гарантирует встречу с хорошим человеком. Противоположные по энергетике стрижек даты 8 и 29 июня также касаются отношений с людьми. Первая чревата ссорами и руганью, а вторая обещает славу и признание.



Обдумывая, когда можно стричься в июне 2024 года, не стоит забывать, что календарь Зухрай дает лишь общие для всех рекомендации. Окончательное решение о дате стрижки принимаете вы, исходя из собственных предпочтений и персональных прогнозов.