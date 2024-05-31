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Пятница 31 мая

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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ТЕСТ: определите названия фильмов СССР по кадрам с детьми
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Приветствуем и приглашаем вас в ностальгическое путешествие по кадрам советского кино, на которых главные герои – дети, оставившие след в истории кинематографа и наших воспоминаниях. Готовы? Тогда вперед вместе с "Дни.ру"!

Фильмы той эпохи не просто смотрели – их разбирали на цитаты, изучали до мельчайших деталей: мимику, жесты, характеры героев. Одни восхищались ослепительной красотой героинь СССР, другие сопереживали мужественным советским героям, попадающим в переделки, а третьи, с умилением и нежностью, следили за игрой юных актеров СССР, которым порой не было и пяти лет: за их искренними слезами и заразительным смехом, за наивными мечтами и трогательной верой в чудеса.

Говорят, мудрость и здравый смысл приходят с годами. Но даже самый закоренелый скептик, взглянув на эти детские лица из фильмов СССР, полные непосредственности и искренности, почувствует, как тает его сердце и торжествует душа.

Проверьте себя: угадайте киноленту по одному кадру и докажите, что ваши знания достойны высшей оценки! Сможете ли вы, увидев серьезный взгляд маленького героя, вспомнить сюжет известной драмы, а глядя на озорную улыбку юной актрисы, узнать комедию, над которой забавлялись и хохотали всей семьей?

Ведь советское кино богато на детские роли, каждая из которых вплетала свою нить в удивительные истории: трогательные и смешные, драматичные и полные приключений. Сможете ли вы по одному-единственному кадру узнать шедевр кинематографа СССР и воскресить в памяти все детали сюжета?

Только истинные знатоки кино, для которых советский кинематограф – как родной дом, смогут пройти этот тест на отлично! А вы?

Вопросы теста

1. Эта белокурая артистка сыграла в фильме СССР под названием ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Мачеха (1973)

б) Новогодние приключения Маши и Вити (1975)

в) Любовь и голуби (1984)

г) Приключения Буратино (1975)

2. Этот харизматичный мальчуган исполнил роль в советском кино ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова, второклассника и второгодника (1966)

б) Безотцовщина (1976)

в) Мама (1976)

г) Усатый нянь (1977)

3. Эта интересная девочка появилась в ленте СССР ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а) Уроки французского (1978)

б) Удивительные приключения Дениса Кораблева (1979)

в) Мэри Поппинс, до свидания (1984)

г) Старая, старая сказка (1968)

4. Эти талантливые ребята из советского фильма под названием ...

Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

а) Кин-дза-дза! (1986)

б) Королевство кривых зеркал (1963)

в) Чучело (1983)

г) Приключения Электроника (1979)

5. Эти замечательные дети старались для зрителей СССР в работе ...

Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio

а) Гостья из будущего (1985)

б) Уроки французского (1978)

в) Любовь и голуби (1984)

г) Семь стариков и одна девушка (1968)

Правильные ответы на тест:

1 — а: "Мачеха";

2 — б: "Безотцовщина";

3 — в: "Мэри Поппинс, до свидания";

4 — г: "Приключения Электроника";

5 — а: "Гостья из будущего"

Получен результат 5/5? Прекрасно! Попробуйте другие тесты "Дни.ру" и напрягайте память с удовольствием!

Есть ошибка? Ничего страшного! Пройдите тест снова и стремитесь набрать максимум баллов!

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31 мая 2024, 15:56
Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком

Кадр YouTube / @5TVRussia
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

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