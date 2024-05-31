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Пятница 31 мая

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"Увела мужчину из семьи, и это ей воздалось": что не так с Верой Брежневой

"Увела мужчину из семьи, и это ей воздалось": что не так с Верой Брежневой
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Жизнь экс-солистки группы "ВИА Гра" перевернулась с ног на голову. Что ее ждет дальше? Увы, прогноз далеко не радужный. Астролог и нумеролог Екатерина Нероева рассказала "Дни.ру" о ближайшем будущем Веры Брежневой.

Перспективы у Веры Брежневой не очень хорошие. В ближайшее время переезды у нее в Россию не предусмотрены. Сейчас певице 42 года, значит, у неё девятый цикл, а он связан, с завершением. Вера Брежнева находится в минусе, она сама это все чувствует: энергия заканчивается, цели заканчиваются. Сейчас ей нельзя открывать что-то новое, это не принесёт ей успеха. С работой не нужно рисковать, нельзя давать деньги в долг, не стоит начинать новые отношения. То, что у нее завершились отношения с Константином Меладзе, как раз говорит о влиянии девятого цикла.


Более того, развод в это время говорит о том, что партнеры уже никогда не сойдутся. То есть могу сказать, что карма дала свое. Вера Брежнева увела мужчину из семьи, и это ей воздалось очень сильно, что видно по здоровью, по карьере.

Кадр YouTube / @pesnyagoda

Дальше у нее идет в 43 года восьмой цикл. Он отвечает за честность и за правду. То есть здесь ей не стоит никого обманывать, ни воровать, ни давать в долг денег. Ей также это может обернуться большой кармой. Кроме того, Вере Брежневой в этот цикл нельзя начинать крупные проекты, бизнес. Если она вступит в какой-то брак, он вскоре рухнет.

Следом у нее идет кармическая пятерка. Учитывая опыт прошлого, она ничего хорошего не несет. То есть, получается, три года подряд у Брежневой все идет в минус.

Астролог и нумеролог Екатерина Нероева. Фото: пресс-служба

Поэтому мои пожелания для Веры в этом году заняться своим здоровьем, внешностью и психологическим состоянием. Потому что главный урок этого года для неё – это ее тело. Тело олицетворяет нашу опору, а в минусе можно потерять и не только здоровье, но жилье и капитал.

Кадр YouTube/@pesnyagoda

И еще этот год у Веры Брежневой – время кропотливой работы. Ей важно усердно работать, полюбить и принять себя. Если это произойдет до 45 лет, то в шестом цикле у нее многое наладится: она может встретить мужчину и обзавестись семьей.

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31 мая 2024, 06:06
Кадр YouTube / @RUTVofficialchannel
Дни.ру✓ Надежный источник

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