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Четверг 30 мая

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Тест: знаете ли вы биографию Анастасии Заворотнюк

Тест: знаете ли вы биографию Анастасии Заворотнюк
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" не просто актриса, а феномен в истории культуры России и телевидения России. Сможете пройти тест не на 30-40%, а на все 100%?

Думаете, знаете Анастасию Заворотнюк? Уверены, что за очаровательной улыбкой этой женщины не скрывается тайн? Редакция "Дни.ру" подготовила для вас не 3, не 5, а 7 вопросов! Пройдите тест, который бросит вызов вашим знаниям и определит истинных знатоков биографии актрисы!

Легко ли вам будет отличить правду от вымысла? Сможете ли вы провести грань между экранным образом и реальной жизнью? Вспомните ли вы кинокартины с участием Анастасии? Знаете ли имена всех ее членов семьи?

Вас ждет не просто тест! Это путешествие в мир сильной и талантливой женщины, сумевшей покорить миллионы сердец. Проверьте, насколько хорошо вы знаете Анастасию Заворотнюк – женщину, спрятавшую за лучезарной улыбкой и заразительным смехом настоящую силу духа и жажду жизни!

Для каждого из 7-ки вопросов дано 3 варианта ответа под буквами "а", "б", "в", но только 1 из них правильный. Помните об этом и ни в коем случае не ругайте себя за ошибку, ведь на ошибках мы учимся!

Неважно, откуда вы — из России, Казахстана, Белоруссии, Турции или Индии, а, может быть, США, Германии, ОАЭ... Главное — ваше желание и намерение вспомнить прекрасную Анастасию Заворотнюк!

ВОПРОСЫ

1. В каком году родилась российская кинозвезда?

а) 1965;

б) 1971;

в) 1984;

2. Как зовут 3-го мужа знаменитой россиянки?

Фото: соцсети / @a_zavorotnyuk

а) Петр;

б) Олаф;

в) Дмитрий;

3. Сколько детей родила эта знаменитая женщина России?

а) 2;

б) 4;

в) 3;

4. Какой российский сериал прославил Анастасию?

а) "Моя прекрасная няня";

б) "Моя прекрасная леди";

в) "Моя прекрасная жизнь";

5. В каком городе родилась киноактриса?

а) Москва;

б) Астрахань;

в) Киев;

6. В каком году вышел первый фильм российского производства с ее участием?

а) 1998;

б) 1997;

в) 1991;

7. Как зовут единственного сына российской звезды киноэкрана?

а) Дмитрий;

б) Майкл;

в) Петр.

Фото: соцсети / @a_zavorotnyuk

ОТВЕТЫ

1—б(1971),

2—а(Петр),

3—в(Анна, Майкл и Мила),

4—а(Моя прекрасная няня),

5—б(Астрахань),

6—в(1991),

7—б(Майкл).

Если вы справились на 100% — поздравляем! Это значит, что вы знакомы с творчеством Анастасии и прекрасно знаете ее биографию.

Если ошиблись в одном из вопросов, вернитесь к началу теста и пройдите его на все 100%!

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30 мая 2024, 13:04
Фото: соцсети / @a_zavorotnyuk
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

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