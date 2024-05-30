Тест: знаете ли вы биографию Анастасии Заворотнюк

Думаете, знаете Анастасию Заворотнюк? Уверены, что за очаровательной улыбкой этой женщины не скрывается тайн? Редакция "Дни.ру" подготовила для вас не 3, не 5, а 7 вопросов! Пройдите тест, который бросит вызов вашим знаниям и определит истинных знатоков биографии актрисы!
Легко ли вам будет отличить правду от вымысла? Сможете ли вы провести грань между экранным образом и реальной жизнью? Вспомните ли вы кинокартины с участием Анастасии? Знаете ли имена всех ее членов семьи?
Вас ждет не просто тест! Это путешествие в мир сильной и талантливой женщины, сумевшей покорить миллионы сердец. Проверьте, насколько хорошо вы знаете Анастасию Заворотнюк – женщину, спрятавшую за лучезарной улыбкой и заразительным смехом настоящую силу духа и жажду жизни!
Для каждого из 7-ки вопросов дано 3 варианта ответа под буквами "а", "б", "в", но только 1 из них правильный. Помните об этом и ни в коем случае не ругайте себя за ошибку, ведь на ошибках мы учимся!
Неважно, откуда вы — из России, Казахстана, Белоруссии, Турции или Индии, а, может быть, США, Германии, ОАЭ... Главное — ваше желание и намерение вспомнить прекрасную Анастасию Заворотнюк!
ВОПРОСЫ
1. В каком году родилась российская кинозвезда?
а) 1965;
б) 1971;
в) 1984;
2. Как зовут 3-го мужа знаменитой россиянки?
а) Петр;
б) Олаф;
в) Дмитрий;
3. Сколько детей родила эта знаменитая женщина России?
а) 2;
б) 4;
в) 3;
4. Какой российский сериал прославил Анастасию?
а) "Моя прекрасная няня";
б) "Моя прекрасная леди";
в) "Моя прекрасная жизнь";
5. В каком городе родилась киноактриса?
а) Москва;
б) Астрахань;
в) Киев;
6. В каком году вышел первый фильм российского производства с ее участием?
а) 1998;
б) 1997;
в) 1991;
7. Как зовут единственного сына российской звезды киноэкрана?
а) Дмитрий;
б) Майкл;
в) Петр.
ОТВЕТЫ
1—б(1971),
2—а(Петр),
3—в(Анна, Майкл и Мила),
4—а(Моя прекрасная няня),
5—б(Астрахань),
6—в(1991),
7—б(Майкл).
Если вы справились на 100% — поздравляем! Это значит, что вы знакомы с творчеством Анастасии и прекрасно знаете ее биографию.
Если ошиблись в одном из вопросов, вернитесь к началу теста и пройдите его на все 100%!