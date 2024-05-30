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Четверг 30 мая

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Отмучилась: звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк умерла от рака

Отмучилась: звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк умерла от рака
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Проклятый рак!.. В России каждый год около 300 тысяч человек уходят из жизни от онкологии. По данным специалистов НИИ им. Герцена, 20,3% пациентов умирают в течение года после того, как им поставили диагноз "злокачественное новообразование". Актриса Анастасия Заворотнюк боролась со страшной болезнью почти пять лет.

С середины августа Анастасия Заворотнюк 2019 года прекратила участвовать в театральных постановках. А 15 октября окружение актрисы заявило, что звезда сериала "Моя прекрасная няня". проходит курс лечения.

Позже стало известно, что у актрисы театра и кино обнаружена неоперабельная опухоль головного мозга. Об этом во время совещания по развитию генетических технологий у президента России рассказал директор "Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук" Александр Макаров.

СМИ писали, что артистка попала в реанимацию, ее ввели в медикаментозную кому. Из больницы Анастасию выписали с официальным диагнозом "глиобластома". Родные до последнего скрывали от общественности информацию о раке у Заворотнюк, стараясь оградить частную жизнь актрисы от сплетен и домыслов.

Информация о смерти появилась на официальной странице звезды в социальной сети. "Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова, – говорится в сообщении. – Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил... Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку".

О месте и дате прощания родные обещают сообщить позднее.

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30 мая 2024, 09:21
Фото: YouTube/Вечерний Ургант
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

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