Разводимся по-королевски: советы ведущей Первого канала Розы Сябитовой

"По статистике в наше время распадается каждая вторая официально зарегистрированная пара", – вещает главная сваха страны Роза Сябитова. И правда, семейная лодка все чаще разбивается о быт, непонимание и неумение вовремя остановиться. Но что делать, если решение расстаться принято? Как не превратить развод в кровавую драму с битьем посуды и взаимными обвинениями?

Сябитова, как опытный "боец" на любовном фронте, предлагает свои, порой неоднозначные советы. Вот лишь некоторые из них, призванные, по ее мнению, сохранить лицо и достоинство в этой непростой ситуации:

Во-первых, нейтральная территория. Неприятный разговор должен происходить не дома, где каждая вещь пропитана общими воспоминаниями, а в спокойной обстановке, где ничто не будет накалять атмосферу. Нейтральная территория – это может быть тихое кафе, парк или сквер.

Во-вторых, пусть будет полуправда. Не стоит вываливать на партнера все свои обиды и претензии, лучше ограничиться общими фразами о том, что чувства угасли, что вы разные люди и вам нужно двигаться дальше. Пусть будет полуправда – это не самое лучшее решение, но в данном случае она поможет смягчить удар и не ранить бывшего возлюбленного еще больше.

В-третьих, никаких "останемся друзьями". Это аксиома! "Останемся друзьями" звучит фальшиво и неискренне, особенно в момент расставания. Не стоит давать пустых обещаний, которые вы не сможете сдержать.

В-четвертых, защита от агрессии. Если вы понимаете, что ваш партнер склонен к нападкам и может применить к вам силу, не бойтесь открыто заявить о своих правах и готовности защищаться. Защита от агрессии — это ваша первоочередная задача, поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям, родственникам или в правоохранительные органы.

Советы ведущей Первого канала Сябитовой, безусловно, вызывают вопросы. С одной стороны, прагматичный подход к разводу, как к деловой сделке, может показаться циничным. С другой стороны, в мире, где каждый второй брак распадается, возможно, именно такой подход помогает сохранить хоть какое-то душевное равновесие и не скатиться в пучину взаимных упреков и обид.