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Среда 29 мая

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"Редкий случай": почему Прилучный не сможет забрать детей у Муцениеце

"Редкий случай": почему Прилучный не сможет забрать детей у Муцениеце
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В последнее время конфликт между Павлом Прилучным и родившей ему двоих детей Агатой Муцениеце разгорается с новой силой. Способен ли артист забрать старшего сына и дочь у бывшей жены, если они хорошо ладят с нынешней женой отца Зепюр Брутян? Об этом "Дни.ру" рассказал Кирилл Гавриличев – юрист, управляющий партнер ГК ЛИГАЛ.

Изменение места жительства детей – это редкий случай, причины которого экстраординарны. Например, пьянство, опасные психические заболевания родителя, с которым живут дети.

На практике суд не то что оставляет детей с матерями, он их оставляет с тем родителем, с кем дети живут на момент рассмотрения судом дела о месте жительства ребенка. В большинстве случаев при разводе дети живут с матерью и, следовательно, суд оставляет детей с матерью. Поэтому если Прилучный подал иск об изменении места жительства детей, то с высокой долей вероятности ему будет отказано в иске. Хорошие отношения с мачехой, устройство матерью личной жизни – не причина передавать детей отцу.

Юрист Кирилл Гавриличев. Фото: пресс-служба

Но как родитель, Павел, безусловно, имеет право общаться с детьми, и если мать препятствует, то установить график общения. Конфликтность родителей, сплетни не являются причиной для ограничения в общении с детьми. Невозможно предсказать, какой график общения установит суд, так как он будет исходить из требований сторон, графика жизни детей, занятости и желания самих детей общаться с отцом. Но, вероятно, суд установит встречи в один выходной день либо чередование — выходные через выходные.

Споры о порядке общения являются продолжительными. Также не исключено, что по делу будет проведена судебная экспертиза детско-родительских отношений, ибо маловероятно, что бывшие супруги договорятся в мирном порядке.

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30 мая 2024, 00:03
Кадр YouTube/@NadinStrelets
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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