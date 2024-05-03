62-летняя Сябитова откровенно рассказала о сознательном отказе от интима и одиночестве

Роза Сябитова приняла решение отказаться от интима и остаться одинокой. В интервью она поделилась своими мыслями и мотивами.



Роза утверждает, что не получает предложений руки и сердца, и сама не стремится менять свой статус. Она активно позиционирует себя как заботливая бабушка и посвящает много времени своей семье, детям и внучке.

Роза отмечает, что не испытывает желания начинать новые романтические отношения или выходить замуж. Ведущая утверждает, что любовь для нее в изобилии присутствует благодаря семье, и она не чувствует потребности в интимных отношениях. Роза также обсуждает здоровье и утверждает, что врачи подтвердили ей необходимость секса для здоровья.

Она отмечает, что после операции на матке и удаления опухоли ей было сказано, что интимная жизнь не обязательна для ее здоровья. Роза признается, что рада освободиться от "ненужного балласта" и сосредоточиться на себе. Она выражает уверенность в том, что женщины ее возраста могут почувствовать то же самое.

Сябитова также отметила изменения в потребностях и эмоциях с возрастом, отмечая, что она предпочитает уделить время самой себе, а не мужчине. Она подчеркнула, что рада своей независимости и возможности заботиться о себе без лишних эмоциональных затрат на отношения.