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Пятница 3 мая

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"Любовь творит чудеса": Екатерина Гусева спелась с иностранцем

"Любовь творит чудеса": Екатерина Гусева спелась с иностранцем
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Признанная артистка с многолетним опытом и безупречной репутацией предстала с новым партнером.

Финал фестиваля "Дорога на Ялту" в Государственном Кремлевском дворце собрал профессиональных музыкантов со всего мира. Среди них в этом году на сцене блистала российская актриса и певица Екатерина Гусева. Ее дуэт с вокалистом из Словении Сашо Гачником стал изюминкой мероприятия.

Вместе они исполнили патриотическую композицию "Прощание славянки" на русском и словенском языках. Выступление символизировало гармоничное единение, международную солидарность и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В каждом взгляде, каждом жесте партнеров чувствовалось нечто большее, чем временное сотрудничество.

Фото: соцсети / @svarogovmusic

Загадочные посты артистов в официальных аккаунтах в социальной сети подогрели интерес публики. Перед финалом Екатерина призналась в любви к Словении, а Сашо ответил взаимностью, выразив свою любовь к России. "Легендарный добрый дядя на заднем плане", как его назвал Гачник, добавил интриги, прокомментировав происходящее фразой "любовь творит чудеса".

Фото: соцсети / @_ekaterinaguseva

Неужели музыка стала мостом, соединившим сердца образцовых деятелей культуры? Вполне возможно. Ведь творчество, искренность и взаимное уважение способны преодолеть любые границы, будь то языковые, культурные или географические.

Фото: соцсети / @_ekaterinaguseva

Этот дуэт – яркий пример того, как искусство может сближать людей, пробуждать в них самые светлые чувства и дарить надежду. Возможно, "Дорога на Ялту" дала начало не только творческому, но и личному пути для Екатерины Гусевой и Сашо Гачника.

Не пропустите эфир 8 мая в 19:45 на телеканале "Россия Культура", чтобы проникнуться атмосферой этого масштабного события.

ДНИ в Telegram

3 мая 2024, 10:53
Фото: соцсети / @_ekaterinaguseva
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Фоторепортаж

Триумф Екатерины Гусевой

Триумфатором Дня мюзикла стала звезда "Анны Карениной" Екатерина Гусева.
Голосистая актриса, получившая множество подарков от организаторов и именной торт, была счастлива удостоиться столь лестного звания.
"Одна из самых дорогих вещей, что есть у артистов – это любовь публики, зрителей, ведь именно для них мы работаем!" – с восторгом сказала Екатерина Гусева.
Теона Дольникова в процессе голосования.
Праздник не смог пропустить даже Алексей Секирин, разбивший в ДТП лоб и травмировавший руку. Актера сопровождала жена.
"Я очень люблю День мюзикла, как и сам жанр мюзикла. Не могу пропустить это событие!" – заявил Аркадий Укупник.
"Я очень уважительно и тепло отношусь к основателям этого праздника, и я пришел поддержать их – одних из столпов движения жанра мюзикла!" – сообщил Валерий Сюткин.
Звезда мюзикла "Анна Каренина" Валерия Ланская.
Алекей Франдетти.
Игорь Балалаев и Екатерина Гусева.
Наталия Быстрова.
"Легенда мюзикла" Роман Игнатьев.
Сергей Ли и Екатерина Гусева.
Артисты самых популярных мюзиклов.
Теона Дольникова и Ирина Медведева.

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