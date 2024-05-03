Признанная артистка с многолетним опытом и безупречной репутацией предстала с новым партнером.



Финал фестиваля "Дорога на Ялту" в Государственном Кремлевском дворце собрал профессиональных музыкантов со всего мира. Среди них в этом году на сцене блистала российская актриса и певица Екатерина Гусева. Ее дуэт с вокалистом из Словении Сашо Гачником стал изюминкой мероприятия.

Вместе они исполнили патриотическую композицию "Прощание славянки" на русском и словенском языках. Выступление символизировало гармоничное единение, международную солидарность и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В каждом взгляде, каждом жесте партнеров чувствовалось нечто большее, чем временное сотрудничество.

Загадочные посты артистов в официальных аккаунтах в социальной сети подогрели интерес публики. Перед финалом Екатерина призналась в любви к Словении, а Сашо ответил взаимностью, выразив свою любовь к России. "Легендарный добрый дядя на заднем плане", как его назвал Гачник, добавил интриги, прокомментировав происходящее фразой "любовь творит чудеса".

Неужели музыка стала мостом, соединившим сердца образцовых деятелей культуры? Вполне возможно. Ведь творчество, искренность и взаимное уважение способны преодолеть любые границы, будь то языковые, культурные или географические.

Этот дуэт – яркий пример того, как искусство может сближать людей, пробуждать в них самые светлые чувства и дарить надежду. Возможно, "Дорога на Ялту" дала начало не только творческому, но и личному пути для Екатерины Гусевой и Сашо Гачника.

Не пропустите эфир 8 мая в 19:45 на телеканале "Россия Культура", чтобы проникнуться атмосферой этого масштабного события.