Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Пятница 3 мая

03:32Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская 00:02Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей 20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес 16:09Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной 12:29Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская

Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская
155
Тома Белявская

Тома Белявская

 Блогер, трендсеттер, хедлайнер, мама двоих детей, ведет авторский блог.

Если вам приглянулся подарок, это не значит, что он обязательно понравится вашему спутнику. Одному мужчине могут нравиться цветы, а другой оскорбится при виде растений. Почему так?

Все люди разные, их предпочтения меняются. Иногда еженедельно, ежедневно. И это нормально. Подробностями с "Дни.ру" поделилась Тамара Белявская – психолог-практик и блогер.

Как понять, что понравится вашему мужчине?

Есть множество разных малонадежных способов: "загуглить", что точно понравится каждому мужчине, взять идею у подруги, поинтересоваться у гадалки, потратить пару часов в торговом центре, выбирая между шарфом и лыжами. И в итоге лечь спать злой, повернувшись ко второй половинке спиной с мыслями: "За что мне это?".

А есть надежный способ: подойти и спросить: "Что тебе нравится? Что бы ты хотел?".

Нет ничего лучше спланированного подарка. Здесь сразу 2 плюса: Первый: ему это действительно понравится, Второй: вы ляжете спать в хорошем настроении. Потому что не нужно ломать голову.

Фото: Motaz Tawfik / pixabay.com

Это нормальный, заботливый подход. Идеально применим и к мужчине, с которым вы знакомы 2 недели, и к мужу, с которым вы в браке 20 лет. Да, иногда нам кажется, что мы знаем человека очень хорошо. Но как это возможно, если мы до конца не знаем себя.

Небольшой лайфхак – попросите мужчину озвучить несколько пожеланий. Для вас это будет вариативностью по бюджету, возможностью купить что-то более оперативно. А для него сохранится элемент неожиданности.

Фото: Bob Dmyt / pixabay.com

А что, если мужчина говорит: "У меня все есть. Я не знаю"? Это не задачка под звездочкой. Да, его не удивить носками или часами. Но есть то, что невозможно купить: впечатления.

Носки рвутся, дизайн часов устаревает. Но воспоминания-это то, о чем всегда думаешь с теплотой в сердце. Это может быть необычный ресторан, выходные в загородном доме, поездка на Байкал, поход в тематический музей или СПА на двоих.

Если мужчина говорит: "Мне ничего не нужно", то внутри него все равно живет маленький мальчик, которому приятно внимание. Это может быть уютный ужин, который перетечет в расслабляющий массаж. Купите ароматное массажное масло лемонграсса или лаванды. Запланируйте вечерний просмотр фильма дома в обнимку – говорит Тамара Белявская

И самое главное: скажите ему те самые слова. О том, как и почему он вам дорог. Что для вас самое важное в отношениях. Почему он именно тот и, конечно, как вы его любите.

Подарки и впечатления – прекрасны. Но самое ценное – слова.

ДНИ в Telegram

3 мая 2024, 03:32
Фото: Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Какие необычные подарки получили звезды от своих детей: показываем фото

Фото: соцсети / @zepyur_brutyan
Фото: Telegram / @aizalovesyou
Фото: соцсети / @poplavskaya_evge
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Где выгоднее покупать подарки к праздникам? Выбираем между онлайн– и офлайн-магазинами

Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака

 Полезные советы

Сюжеты Полезные советы

Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей

Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей
Старые семейные фотографии – это не просто снимки, а часть нашего наследия, воплощение наших историй и теплых воспоминаний. Однако с течением времени эти фотографии желтеют, теряют цвет, на них появляются трещины и пятна. Но не спешите расстраиваться! Специально для читателей "Дни.

Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах

Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах
Татьяна Васильева разоткровенничалась в эфире телешоу "Человек-невидимка" на канале ТВ-3. Стало известно, что артистке в свое время часто изменяли мужчины, при этом сама она также оказалась не без греха. Татьяна Васильева – известная российская актриса театра и кино, обладательница множества театральных премий и наград.

Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать

Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать
Всплывшая информация о дублерах солистов группы "На-На" вызвала немалый интерес у поклонников и поклонниц музыки той эпохи. Секреты Бари Алибасова, которые раскрыл Валерий Юрин, позволяют по-новому взглянуть на организацию концертов и выступлений в то время. Использование двойников для увеличения выручки концертов — это довольно хитроумный ход, который, с одной стороны, может показаться обманом зрителям, а с другой – просто умелым маркетинговым решением.

Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве

Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве
Певица Жасмин не скупится на подарки своим близким. Особенно, когда речь идет о таком важном событии, как свадьба сына. Дорогостоящий подарок певицы в виде квартиры для Михаила и Евы стал неожиданным сюрпризом для молодоженов.

Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес

Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес
Композитор опубликовал в профиле Telegram видео с девочкой. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вырастили чудо. В четверг 2 мая страна узнала, что судьба восьмилетней Вероники Николаевой сложилась наилучшим образом.

Выбор читателей

01/05СрдМузыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 02/05ЧтвТест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 02/05ЧтвПодарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 01/05СрдРок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 02/05ЧтвВремя беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 02/05ЧтвДа Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении