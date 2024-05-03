Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская

Если вам приглянулся подарок, это не значит, что он обязательно понравится вашему спутнику. Одному мужчине могут нравиться цветы, а другой оскорбится при виде растений. Почему так?



Все люди разные, их предпочтения меняются. Иногда еженедельно, ежедневно. И это нормально. Подробностями с "Дни.ру" поделилась Тамара Белявская – психолог-практик и блогер.

Как понять, что понравится вашему мужчине?

Есть множество разных малонадежных способов: "загуглить", что точно понравится каждому мужчине, взять идею у подруги, поинтересоваться у гадалки, потратить пару часов в торговом центре, выбирая между шарфом и лыжами. И в итоге лечь спать злой, повернувшись ко второй половинке спиной с мыслями: "За что мне это?".

А есть надежный способ: подойти и спросить: "Что тебе нравится? Что бы ты хотел?".

Нет ничего лучше спланированного подарка. Здесь сразу 2 плюса: Первый: ему это действительно понравится, Второй: вы ляжете спать в хорошем настроении. Потому что не нужно ломать голову.

Это нормальный, заботливый подход. Идеально применим и к мужчине, с которым вы знакомы 2 недели, и к мужу, с которым вы в браке 20 лет. Да, иногда нам кажется, что мы знаем человека очень хорошо. Но как это возможно, если мы до конца не знаем себя.

Небольшой лайфхак – попросите мужчину озвучить несколько пожеланий. Для вас это будет вариативностью по бюджету, возможностью купить что-то более оперативно. А для него сохранится элемент неожиданности.

А что, если мужчина говорит: "У меня все есть. Я не знаю"? Это не задачка под звездочкой. Да, его не удивить носками или часами. Но есть то, что невозможно купить: впечатления.

Носки рвутся, дизайн часов устаревает. Но воспоминания-это то, о чем всегда думаешь с теплотой в сердце. Это может быть необычный ресторан, выходные в загородном доме, поездка на Байкал, поход в тематический музей или СПА на двоих.

Если мужчина говорит: "Мне ничего не нужно", то внутри него все равно живет маленький мальчик , которому приятно внимание. Это может быть уютный ужин, который перетечет в расслабляющий массаж. Купите ароматное массажное масло лемонграсса или лаванды. Запланируйте вечерний просмотр фильма дома в обнимку – говорит Тамара Белявская

И самое главное: скажите ему те самые слова. О том, как и почему он вам дорог. Что для вас самое важное в отношениях. Почему он именно тот и, конечно, как вы его любите.