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Среда 29 мая

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Спит в барокамере: 51-летний участник шоу "Голос" выглядит в два раза моложе

Спит в барокамере: 51-летний участник шоу "Голос" выглядит в два раза моложе
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Вадим Капустин известен стране как участник пятого сезона вокального супер проекта Первого канала "Голос". Он был в команде Леонида Агутина, дошел до четвертьфинала шоу. И покорил страну не только красивым бархатными баритоном, но и эффектной внешностью.

После "Голоса" прошло 8 лет. Сейчас Вадиму Капустину – 51 год. Но в это сложно поверить – на вид ему раза в два меньше. Секрет же его молодости прост – здоровый образ жизни. Он проходит чистки организма, делает витаминные капельницы. И даже спит в барокамере!

На Втором открытом фестивале российского кино "Кстокино" Вадим Капустин участвовал в концерте закрытия. А до этого успел побывать в барокамере санатория "Зеленый город".

Фото: личный архив

Принцип баротерапии заключается в том, что введение кислорода под давлением насыщает им плазму и межклеточную жидкость, в результате чего активизируются функции всех органов и тканей организма, а особенно тех, которые наиболее подвержены гипоксии (после травм, воспалительных процессов, при деструктивных изменениях). Эффект – профилактика любых патологических состояний, приток сил и энергии, нейтрализация негативного влияния экологических факторов. В свое время Майкл Джексон спал именно в такой камере, поэтому до конца жизни и выглядел подростком.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"12 июня я и мой сольный проект Isaac Nightingale выступаем в клубе "16 Тонн". – рассказал музыкант. – Зрителей ждет презентация мини-альбома, новые песни, а также уже полюбившиеся. Программу планируем максимально насыщенную! Будет жарко, динамично, танцевально, романтично!" Зрители ахнут, увидев, как шикарно выглядит исполнитель!

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29 мая 2024, 19:52
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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