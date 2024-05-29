Апексимова вышвырнула из театра внука звезды "Москва слезам не верит" Рязановой

Актриса сообщила все подробности случившегося.

Единственный сын актрисы театра и кино Раисы Рязановой Данила Перов был востребованным актером театра "Содружество актером Таганки". В январе 2020-го он скоропостижно скончался на 53-м году жизни от оторвавшегося тромба. Андрей Перов – внук звезды фильма "Москва слезам не верит" – тоже стал актером.

"Внук видел отношение ко мне, видел поклонников, цветы, поклоны, аплодисменты, бывал на спектаклях у своего отца Данилы Перова и у меня, – рассказала "Дни.ру" Рязанова. – В него все это входило, и он решил, что это главное, что этим надо заниматься. Я ничего не советовала ему, он сам решил поступать на актерский факультет Института современного искусства. Потом пять лет проработал вместе с отцом в театре у Николая Губенко".

Но Николай Губенко в 2020-м ушел из жизни. Тогда же пост директора театра "Содружество актёров Таганки" заняла Ирина Апексимова. А новая метла, как известно, по-новому метет. "Когда театр Губенко разогнали (8 октября 2021 года Ирина Апексимова объявила о воссоединении "Театра на Таганке" и "Содружества актеров Таганки" – Прим. ред.), под раздачу попал и мой внук, – вздыхает Рязанова. – Некоторых актером Апексимова взяла к себе в труппу, но многих просто уволила, не продлив с ними контракты, в том числе с и с моим внуком. Сейчас он работает помощником бутафора в театре Романа Виктюка".