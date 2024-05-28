Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру

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Вторник 28 мая

20:21Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру 18:01"Дружили мы только на экране": Рязанова рассказала про отношения с Алентовой 16:07Такие разные, но вместе? Почему брак Валерии и Пригожина держится 20 лет 13:23"Прощайте": народный артист РФ Маликов сделал важное заявление 11:52Родной и любимый: сердце Барановской навсегда принадлежит лишь одному 06:17Талант от Бога: 3 ярких образа Марии Мироновой в кино 03:27Арина Шарапова раскрыла подробности грядущего празднования 63-летия 00:04 Сказка оборвалась: звезда музыкальной сцены Алсу разводится с мужем 21:03Теракты, авиакатастрофы и ядерная угроза: Глоба назвала черные для России месяцы 20:52"Как с этим бороться?": незаконные постояльцы осквернили квартиру Лолиты 17:14ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? 14:28Народный артист Евгений Петросян столкнулся с катастрофическими проблемами 13:22Актриса Борзова лишилась огромных денег из-за уехавшего в Америку Леонтьева 12:03Тяжелая утрата и горе настигли семью Игоря Николаева 10:19"Относятся равнодушно и безразлично": почему внуки не считают Лужину звездой 06:38Мария Шукшина отмечает 57-летие: вспоминаем интересные факты из истории ее семьи 03:29Синдром отложенной жизни: причины, симптомы и способы преодоления 00:16Как технологии изменят будущее образования: прогноз маркетолога 21:55Агутин публично поздравил Варум с 55-летием и сделал признание 18:235 вещей, которые меняют кожу до неузнаваемости: отказ от них тебя преобразит 16:07Тест: знаете ли вы работы и историю жизни советского оператора Георгия Рерберга? 13:23Лучшие продукты при тяжести в животе 10:17Этот тест под силу самым внимательным: угадай советский фильм по кадру с городом 06:227 автобиографий знаменитостей, достойных вашего внимания 03:343 главных вопроса, которые нужно задать, чтобы улучшить взаимоотношения 03:11Двойной праздник в семье Тарасова и Костенко – двойная порция счастья 00:13Что такое женское предназначение и почему оно важно? 23:09Проклятый рак: смерть пришла в дом знаменитого телеведущего 20:035 самых распространенных причин обращения к психологу 18:05Тест: многое ли вы знаете о жизни и творчестве советского режиссера Сергея Параджанова? 15:41Изменившая жизнь на 180 градусов Бородина срочно просит о помощи 14:18Жизнь за кадром: как актеры сериалов находят счастье вне камеры 13:53Фестиваль "Рыбная неделя" стал частью масштабного проекта "Лето в Москве" 10:07Суперсложный тест: угадай советский фильм по кадру, где нет людей 06:15Легендарный Олег Даль: 3 лучших фильма с участием актера 03:15Мамина дочь и успешная артистка: Кристине Орбакайте 53 года 00:27Серябкина раскрыла, что помогло ей попасть на сцену: дело не только в таланте 00:0325 мая и Епифанов день: традиции и приметы 22:07Тест: угадайте советский фильм по кадру с едой 20:52Сделано громкое заявление о потере Аллы Пугачевой 19:17Решившуюся на подлый обман с любовником Агату Муцениеце вывели на чистую воду 17:47Воробьев открыл в Щелкове новое производство средств химзащиты растений 17:14Суд за наследние отца: что сейчас происходит между Шукшиной и враждующей с ней сестрой 16:56Переломный момент в жизни Урганта: куда он и почему? 15:37"Я – могу, Киркоров – не может": Юрий Лоза померился силами с поп-королем 13:57ТЕСТ: кинолента памяти – знаете ли вы фильмы СССР? 12:30"Это они про меня?": Пугачева обиделась на группу "На-На" из-за песни про Бабушку Ягу 10:40Про героев и подвиги: фестиваль "Малая земля" назвал лучшие патриотические фильмы страны 09:57Фаворитка Киркорова шокировала сообщением о стремительно теряющей голос Пугачевой 09:25Ксения Собчак сравнила Лолиту Милявскую со старой женщиной
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Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру

Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру
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Этот тест – не просто развлечение, это уникальное путешествие в мир добрых, смешных и поучительных историй СССР, рассказанных на языке анимации. Вы сможете проверить свою память и интуицию, а главное – окунуться в атмосферу беззаботного советского детства, где царили очаровательные персонажи: забавные медвежата, хитрые волки, дружелюбные коты и многие другие.

Только представьте: перед вами мелькают самые яркие кадры из любимых мультфильмов. Вот злодей задумал очередную пакость, а вот маленький, но смелый герой отправляется навстречу приключениям. Сможете ли вы узнать мультфильм по одному-единственному изображению?

Тест удивит вас своей сложностью и разнообразием. Вам предстоит вспомнить не только самые популярные мультфильмы о говорящих животных СССР, но и редкие, почти забытые шедевры анимации СССР, о которых, возможно, помнят только определенные эксперты советской эпохи.

Каждое из 5 заданий теста – это вызов, проверка вашего бесценного багажа знаний. Разгадайте абсолютно все загадки этого теста и докажите, что для вас не существует совершенно никаких преград в мире советской мультипликации. Максимальный результат (5 баллов) — показатель не только феноменальной памяти, но и тонкого художественного вкуса, глубокого понимания символов и метафор СССР, которые таит в себе золотая коллекция советских мультфильмов.

Не упустите свой шанс отправиться в незабываемое путешествие по волнам воспоминаний. Пройдите новый тест от команды "Дни.ру" и докажите, что вы настоящий знаток советской мультипликации! Помните: на каждый вопрос есть только 4 варианта ответа: "а", "б", "в", "г". Верным является лишь 1 из них.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ

1. Темнота ночного леса может быть пугающей, но только не для него – самого отважного малыша в мире животных. Помните ли вы этот грандиозный мультфильм и его главную песню, которая помогает преодолеть абсолютно любой страх?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а) Крошка Енот (1974)

б) Сказка про Комара Комаровича (1980)

в) Почему слоны? (1980)

г) Приключения поросенка Фунтика (1986)

2. Озорные проделки и неизменное "Ребята, давайте жить дружно!" – кто не помнит эту забавную историю противостояния добра и зла? Перед вами все те же герои, но узнаете ли вы этот бессмертный шедевр СССР по всего лишь одному снимку?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а) Дедушка Мазай и зайцы (1980)

б) Кот Леопольд (1975)

в) Самый ученый заяц (1973)

г) Отчаянный кот Васька (1985)

3. Волшебный мир, где оживают даже самые простые предметы, а вежливость становится неожиданным ключом к невероятным приключениям! Узнаете ли вы этот исключительный мультфильм СССР, наполненный добром и теплотой?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а) Умка (1969)

б) Ежик в тумане (1975)

в) Трям! Здравствуйте! (1980)

г) Как кошечка и собачка мыли пол (1977)

4. Только Один взгляд на этот кадр, и перед вами: бескрайние просторы Севера, ослепительно белый снег и... крошечный мамонтенок, в поисках самого главного в жизни – материнской ласки. Узнаете ли вы этот трогательный мультфильм по одной-единственной картинке?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а) Пингвиненок (1983)

б) Северная сказка (1979)

в) Умка ищет друга (1970)

г) Мама для мамонтенка (1981)

5. Главный герой спешит на помощь, преодолевая любые препятствия! Его имя знают все дети до единого, а его доброе сердце не оставит равнодушным никого. Сможете ли вы определить этот безупречный советский мультфильм, навсегда оставшийся в истории анимации?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а) Доктор Айболит (1985)

б) Приключения капитана Врунгеля (1976)

в) Еж, пес и мальчик Нико (1984)

г) Тигренок и его друзья (1985)

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ ОТ РЕДАКЦИИ "ДНИ.РУ"

1 — а: "Крошка Енот" (1974),

2 — б: "Кот Леопольд" (1975),

3 — в: "Трям! Здравствуйте!" (1980),

4 — г: "Мама для мамонтенка" (1981),

5 — а: "Доктор Айболит" (1985).

Набрали 5/5? Это точно знак свыше — аплодируем стоя!

Набрали 4, 3, 2 балла или даже 1 — скорее пересмотрите шедевры мультипликации СССР и смело возвращайтесь к этому тесту с новыми силами!

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28 мая 2024, 20:21
Кадр YouTube / @gtrffilms
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: сможете узнать советские мультфильмы по кадру? / Любимые картины из детства / Эпоха СССР

Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: YouTube-канал &quot;Советское телевидение&quot;
Фото: Russian Look / Global Look Press / www.globallookpress.com

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