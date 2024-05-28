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Вторник 28 мая

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Сын рассказал о предсмертном желании Олега Табакова

Сын рассказал о предсмертном желании Олега Табакова
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Родившийся в семье Олега Табакова и Марины Зудиной, Павел с детства бывал за кулисами и впервые вышел на сцену МХТ им. Чехова в двенадцатилетнем возрасте в спектакле "Лунное чудовище". Окончил Театральную школу Олега Табакова. Учиться под руководством строгого отца было непросто, однако Павел доказал, что является самостоятельной творческой единицей, а не просто сыном известных актеров.

"Кто-то из молодых преподает в Школе-студии, это очень круто, – считает 28-летний сын Олега Табакова. – Ведь тогда ты педагогом можешь говорить на понятном для тебя языке. Не всегда этот человек может быть компетентен и опытен, но все равно есть connect возрастной. Ведь некоторые вопросы мы боимся обсуждать с людьми, которые старше нас гораздо".

Сам Павел Табаков в 2011 году поступил в Театральную школу Олега Табакова. Но во время учебы жил отдельно от родителей в общежитии для учащихся. "Олег Павлович очень хотел, чтобы все его ученики занимались педагогической деятельностью. Потому что надо отдавать свои знания молодому поколению", – рассказал Павел о предсмертном желании легендарного отца.

Сам Олег Табаков занялся преподаванием в 1973-м. А спустя три года набрал курс из 26 студентов. В 1986—2000 годах был ректором Школы-студии МХАТ, где выпустил 4 актерских курса.

Фото: пресс-служба ТК "Россия – Культура"

Сегодня Павел, по его признанию, отрицает возможности заняться чем-то новым. "Ничто мне не помешает изменить траекторию полета, если я пойму, что данный путь стал мне нравиться гораздо меньше и не приносит никакого удовольствия. Поэтому я пошел в ГИТИС на продюсерский", – объяснил наследник Олега Табакова.

Напомним, Павел Табаков играл в спектаклях "Дракон", "Год, когда я не родился", "Матросская тишина", "Безымянная звезда". Премьера 2024 года – спектакль "Стоики" в МХТ им. Чехова. А его дебют в кино состоялся в 2014 году: Табаков сыграл в мелодраме Анны Меликян "Звезда".

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28 мая 2024, 22:05
Фото: пресс-служба ТК "Россия – Культура"
"Белая студия" на канале "Россия - Культура"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Каким запомнился Олег Табаков

Олег Табаков родился в семье врачей - Павла Кондратьевича Табакова и Марии Андреевны Березовской.
Решающее влияние на выбор профессии оказали занятия в 1950-1953 годах в театральном кружке "Молодая гвардия" Саратовского Дворца пионеров и школьников.
В 1953 году Олег Табаков окончил школу, поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Василия Осиповича Топоркова.
С 1957 по 1983 год Олег Табаков являлся ведущим артистом "Современника".
Табаков - один из наиболее востребованных и известных артистов отечественного кинематографа.
Из-за своей большой нагрузки в возрасте 29 лет перенес инфаркт (1964 год).
В 1977 году с помощью начальника Бауманского РСУ Ю. Л. Гольцмана Табакову удалось получить бывший угольный склад на улице Чаплыгина, 1а.
Собственными руками мастер и его курс очистили и отремонтировали заброшенное помещение, со временем превратившееся в знаменитый подвал "Табакерка".
В 2000 году Табаков возглавил Московский Художественный театр им. А. П. Чехова и взял курс на полное обновление репертуара, привлечение в театр передовых отечественных режиссеров.
В 2008 году было объявлено об открытии театрального колледжа при театре Табакова - уникальной школы-пансиона, в которой будут учиться актерской профессии дети со всей страны.
27 ноября 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в 6-е отделение (реанимации и интенсивной терапии) Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова.
Врачи диагностировали у него сепсис - заражение крови возбудителями инфекции.
2 декабря состояние Табакова резко ухудшилось - он впал в так называемое «состояние глубокого оглушения», являющееся предкомным.

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