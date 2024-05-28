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Вторник 28 мая

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Родной и любимый: сердце Барановской навсегда принадлежит лишь одному

Родной и любимый: сердце Барановской навсегда принадлежит лишь одному
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Главная звезда шоу "Мужское / Женское" на Первом канале многое повидала в своей жизни, многое вытерпела и выплакала немало слез. После расставания с бывшим она осталась совсем одна – в одиночку приходилось не только тащить на себе груз бесконечных забот и воспитывать малолетних детей, но и работать изо всех сил.

Казалось, что Андрей Аршавин так и остался для нее тем самым, кого не получится стереть из памяти и выкинуть из головы. Немало мужчин ухаживали за телеведущей, когда бывший бросил на произвол судьбы: молодые и старые, физики и лирики, блондины и брюнеты, холостые и женатые, однако до сих пор Юлия Барановская не оставила выбор ни на одном из них.

Фото: соцсети / @baranovskaya_tv

Звезде Первого канала уже 43 года. Из них 9 лет она прожила в неофициальном браке с Аршавиным, который распался в 2013 году. А в течение следующих 9 лет, до текущего 2024 года, она так и не вступила ни с кем в законные отношения. Не исключено, что на пути к свадебным бубенцам Барановскую опередит ее же старший сын. Артему Аршавину уже 18 лет, поэтому с точки зрения законодательства совершеннолетнему юноше ничто не мешает жениться на ком-то.

Фото: соцсети / @baranovskaya_tv

И хотя футболист Андрей Аршавин является единственным отцом детей Барановской, все же не только ему Юлия Барановская посвящает свои мысли. По крайней мере, сердце ее отдано не бывшему избраннику. Оказалось, что всецело ведущую программы "Мужское / Женское" переполняет пламенное чувство любви к родному Санкт-Петербургу, о чем она торжественно объявила в День города 27 мая 2024-го. Сколько бы мужчин ни сменила ведущая, сколько бы стран ни объездила, сколько бы городов ни повидала, именно Ленинград является ее главным фаворитом, несмотря на то, что живет она сейчас в Москве.

Родной Ленинград, Санкт-Петербург, непокоренный Город-герой, навсегда любимый, с днем рождения тебя! Тот, кто появился на свет на невских берегах, навсегда остается наполненным твоим особым дыханием, мужественным и грозным, как осенние волны и нежным, как летний ветерок с залива. Никогда не устану признаваться в том, что люблю тебя, мой город!" — призналась Юлия Барановская в Telegram.

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28 мая 2024, 11:52
Коллаж: "Дни.ру". Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Telegram/@ybaranovskaya_tv✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Барановская пришла на вручение ТЭФИ в золотой пижаме

Ведущая Лора Резникова.
Телеведущая и актриса Марина Кравец.
Актеры, телеведущие Андрей Федорцов и Денис Юченков (слева направо).
Телеведущая Арина Шарапова.
Телеведущая Юлия Барановская.
Старший тренер сборной команды РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Генеральный директор – генеральный продюсер телеканала "Спас", ведущий Борис Корчевников.
Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

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