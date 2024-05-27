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Понедельник 27 мая

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ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?

ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру?
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Нет лучшего момента, чтобы испытать себя на прочность. При этом моментально дать результат 5/5 может далеко не каждый. А вам по силам тестовое испытание?

Гамлет размышлял: быть или не быть? А редакция "Дни.ру" предлагает не только быть, но и действовать. Пройдите тест! Дайте ответы с 1-й попытки — ведь вопросов всего 5! Вас ждут только 5`советских фильмов о любви. Из каждого мы даем по 1 кадру. Минимальное количество человек на картинках — 1.

Для каждого кадра 3 варианта под буквами "а", "б", "в", но правильный только 1! Готовы его отгадать, а заодно и доказать, что вы лучшие? Дать 5-ку ответов способен каждый, но кто даст не 3+, а именно 5: максимальный результат? Сможете осилить?

Вопросы!

1] Эта кинокартина СССР называется ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а* — "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981)

б*— "Пять вечеров" (1975)

в* — "Любовь и голуби" (1984)

2] Это кино СССР снято на "Мосфильме" и носит название ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а* — "Суета сует" (1979)

б* — "Сто дней после детства" (1975)

в* — "Зимний вечер в Гаграх" (1985)

3] Эту ленту СССР о любви назвали ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а* — "Еще раз про любовь" (1968)

б* — "Раба любви" (1975)

в* — "Романс о влюбленных" (1974)

4] Этот артист СССР появился в фильме, который назван ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а* — "Зимняя сказка" (1988)

б* — "Каждый вечер в 11" (1969)

в* — "Гамлет" (1964)

5] С этим киношедевром СССР связано название ...

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а* — "Сказка странствий" (1982)

б* — "Жестокий романс" (1984)

в* — "Странная женщина" (1977)

Ответы!

1~в: Любимая женщина механика Гаврилова, 1981;

2~а: Суета сует, 1979;

3~б: Раба любви,1975;

4~б: Каждый вечер в 11, 1969;

5~в: Странная женщина, 1977.

Ответили на все 5? Тогда ваша оценка 5+!

Допустили ошибку в тесте — пройдите его снова, а лучше пересмотрите фильмы с любимыми!

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27 мая 2024, 17:14
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
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Фоторепортаж

Тест: отгадайте фильмы СССР с цветочными названиями по кадрам

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio

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