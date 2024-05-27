Народный артист Евгений Петросян столкнулся с катастрофическими проблемами

Всенародно любимый зрителями мастер юмора и сатиры дал неутешительный прогноз. Неужели в катастрофических условиях ничего не поделать?

Народный артист РСФСР говорит, что любовь и мастерство всей его жизни — юмор, который к тому же дал ему народную любовь, находится в шаге от разрушения. В интервью "Абзацу" Евгений Ваганович безутешно заговорил о проблемах, с которыми столкнулись юмористы и сатирики, и даже сам Петросян.

Наполняемость залов на юмористических шоу в России безоговорочно снижается, и это – не просто кризис, а катастрофа. Дела настолько проблематичны, что любимая Петросяном творческая деятельность может рухнуть, прогнозирует Евгений Ваганович.

Несколько десятилетий назад в залах потешающиеся зрители сполна отдавались юмористам, а мастерство артистических творений в залах порождалось зрительскими симпатиями и растущим спросом на места в зрительных залах. Однако теперь о полном зале говорить не приходится. Давать живые творческие номера, делать любимые сатирические творения для народа становится все проблематичнее, поскольку снижается количество раскупленных билетов в залах! Полный абзац! Этот толчок катастрофический, как жить и творить шоуменам в таких условиях?

Дающий прогноз сатирик Петросян не юморит, говоря о прогнозе! Неужели! Будущее любимого дела не утешает народного артиста РСФСР: либо ввиду кризиса юмор переродится, либо рухнет из-за катастрофического бездействия — вместе с рухнувшим спросом на юморные петросяновские шоу.