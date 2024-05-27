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Понедельник 27 мая

12:03Тяжелая утрата и горе настигли семью Игоря Николаева 10:19"Относятся равнодушно и безразлично": почему внуки не считают Лужину звездой 06:38Мария Шукшина отмечает 57-летие: вспоминаем интересные факты из истории ее семьи 03:29Синдром отложенной жизни: причины, симптомы и способы преодоления 00:16Как технологии изменят будущее образования: прогноз маркетолога 21:55Агутин публично поздравил Варум с 55-летием и сделал признание 18:235 вещей, которые меняют кожу до неузнаваемости: отказ от них тебя преобразит 16:07Тест: знаете ли вы работы и историю жизни советского оператора Георгия Рерберга? 13:23Лучшие продукты при тяжести в животе 10:17Этот тест под силу самым внимательным: угадай советский фильм по кадру с городом 06:227 автобиографий знаменитостей, достойных вашего внимания 03:343 главных вопроса, которые нужно задать, чтобы улучшить взаимоотношения 03:11Двойной праздник в семье Тарасова и Костенко – двойная порция счастья 00:13Что такое женское предназначение и почему оно важно? 23:09Проклятый рак: смерть пришла в дом знаменитого телеведущего 20:035 самых распространенных причин обращения к психологу 18:05Тест: многое ли вы знаете о жизни и творчестве советского режиссера Сергея Параджанова? 15:41Изменившая жизнь на 180 градусов Бородина срочно просит о помощи 14:18Жизнь за кадром: как актеры сериалов находят счастье вне камеры 13:53Фестиваль "Рыбная неделя" стал частью масштабного проекта "Лето в Москве" 10:07Суперсложный тест: угадай советский фильм по кадру, где нет людей 06:15Легендарный Олег Даль: 3 лучших фильма с участием актера 03:15Мамина дочь и успешная артистка: Кристине Орбакайте 53 года 00:27Серябкина раскрыла, что помогло ей попасть на сцену: дело не только в таланте 00:0325 мая и Епифанов день: традиции и приметы 22:07Тест: угадайте советский фильм по кадру с едой 20:52Сделано громкое заявление о потере Аллы Пугачевой 19:17Решившуюся на подлый обман с любовником Агату Муцениеце вывели на чистую воду 17:47Воробьев открыл в Щелкове новое производство средств химзащиты растений 17:14Суд за наследние отца: что сейчас происходит между Шукшиной и враждующей с ней сестрой 16:56Переломный момент в жизни Урганта: куда он и почему? 15:37"Я – могу, Киркоров – не может": Юрий Лоза померился силами с поп-королем 13:57ТЕСТ: кинолента памяти – знаете ли вы фильмы СССР? 12:30"Это они про меня?": Пугачева обиделась на группу "На-На" из-за песни про Бабушку Ягу 10:40Про героев и подвиги: фестиваль "Малая земля" назвал лучшие патриотические фильмы страны 09:57Фаворитка Киркорова шокировала сообщением о стремительно теряющей голос Пугачевой 09:25Ксения Собчак сравнила Лолиту Милявскую со старой женщиной 06:05 Полвека на полной скорости: Ксения Алферова отмечает юбилей 03:30Ясный свет Тины Тернер: певица оставила завещание каждому человеку 00:03Между черным и белым: Иосиф Бродский и его вечные темы 20:22Знаменитого кинорежиссера и сценариста СССР провожают в последний путь 20:19"Женщина с другим лицом": Лоза сделал громкое заявление о Пугачевой 18:57Адвокат Жорин объяснил причину нового иска Прилучного к Агате Муцениеце 17:06У попавшего в передрягу Филиппа Киркорова осталось всего 3 дня 16:16Скоропостижная смерть разбила нажившего проблемы Малахова 15:19Тест: сможете узнать советские шедевры Мосфильма по кадру? 13:52"Эта особь": Киселев приложил потерявшую последнюю совесть Собчак 12:56Цымбалюк-Романовская назвала имя любимого и удивила поцелуем 11:24"Очень тебя прошу": мать упала на колени перед Гузеевой 10:38Волочкова ответила всем клевещущим на ее молодость и красоту
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"Относятся равнодушно и безразлично": почему внуки не считают Лужину звездой

"Относятся равнодушно и безразлично": почему внуки не считают Лужину звездой
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Второй открытый фестиваль российского кино проходит в эти дни в городе Кстово Нижегородской области. Он стал возможен благодаря поддержке компаний "Сибур" и "Лукойл". Среди звезд форума – любимая миллионами актриса Лариса Лужина.

Сын Павел – звукорежиссер киностудии "Мосфильм" - подарил актрисе троих внуков. Но бабушкой они Лужину не зовут. "Для них я просто Лариса, – пояснила актриса. – Хотя, когда внуки родились, я просила их называть меня бабушкой".

Внуки Лужиной уже взрослые. "Дане – 26 лет, он окончил МГУ, сейчас учится в аспирантуре и уже преподает, – рассказала Лариса Анатольевна. – Матвей учился в МИРЭА (Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики – Прим. ред.), он айтишник, недавно начал работать. А младший учится в 9-м классе. Никто из них в актеры идти не захотел. Сын, кстати, тоже не хотел – говорил, что у него на сцене кружится голова".

Лужина признается, что ни сына, ни внуков не волнуют ее звездность, статус, известность.

"Мне кажется, им это безразлично, – признается Народная артистка. – В школе, кажется, даже не знали, кто их мама и бабушка. Они не смотрят фильмы с моим участием, а заняты своими делами, у них другие интересы – компьютеры, гаджеты. Они равнодушно относятся к тому, что я делаю, и не видят во мне звезды, легенды, артистки".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Хотя, когда мы были в Венеции, Матвей был удивлен, что меня там узнавали, – признается Лужина. – Вероятно, там было много русских туристов. И он очень гордился, когда видел их реакцию, подсчитывал, сколько людей ко мне подошло, поздоровалось или взяло автограф".

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27 мая 2024, 10:19
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лариса Лужина отметила юбилей с попугаем

Лариса Лужина и Жанна Эппле
Светлана Светличная
Владимир Долинский
Леонид Каневский
Лариса Лужина
Геннадий Юхтин с супругой
Александр Голобородько
Эммануил Виторган с супругой Ириной
Игорь Наджиев с супругой

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