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Понедельник 27 мая

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Синдром отложенной жизни: причины, симптомы и способы преодоления

Синдром отложенной жизни: причины, симптомы и способы преодоления
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Как же любит человек все откладывать: вот будет у меня своя квартира, заживу! Заработаю достаточно, тогда и о детях можно подумать. Будет у меня любимый человек, стану такой счастливой…

В результате жизнь утекает как песок сквозь пальцы, а удовольствие и радость не появляются. В чем причины постоянного откладывания жизни на потом, что с этим можно сделать, рассказывает психолог и эксперт по системному развитию личности Александр Петрищев.

Термин "синдром отложенной жизни" предложил доктор психологический наук Владимир Серкин в 1997 году. Он исследовал особенности жизни людей в северных регионах России и обратил внимание, что северяне часто ждут счастливого времени: когда они переедут в новый регион с хорошим, благоприятным, теплым климатом, тогда начнется жизнь.

Данный синдром проявляется у 70% людей. Он может заключаться в мелочах, когда мы достаем красивый сервиз только по праздникам или надеваем новый, качественный костюм, когда он уже потерял свою актуальность. Так и в более серьезных вещах. Например, у топ-менеджеров или предпринимателей, когда они не теряют контакт с собой, работая как белки в колесе и надеясь, что вскоре выйдут на определенный доход и начнут жить: путешествовать, встречаться с друзьями, заниматься любимым хобби.

Синдром отложенной жизни – серьезная проблема, потому что он незаметно перерастает в неврозы, выгорание, депрессию, разрушенное здоровье и похороненные отношения. Человек вдруг осознает, что он все время кому-то что-то доказывал, достигал целей (причем не понятно своих или чужих?), но до сих пор не удовлетворен собственной жизнью.

Ключевая черта данного синдрома – это мысли о неком счастливом периоде, который наступит после переломного момента: переезда, свадьбы, покупки недвижимости, инвестиций или реализации цели. Будущее кажется человеку насыщенным и счастливым, в отличие от дней, которые он проживает сейчас.

Фото: Freepik

Встречаются 3 типа поведения людей с синдромом отложенной жизни:

  • первый тип характеризуется фанатичным стремлением достигать цели и откладывать любые текущие дела;

  • люди второго типа концентрируются на чужих, навязанных идеях и откладывают свое будущее. Это связано с тем, что они не умеют отделять свое от чужого, не находятся в контакте со своими чувствами и эмоциями, и не понимают, в чем смысл их жизни;

  • те, кто относится к третьему типу поведения, пассивные и постоянно ждут определенное событие, которое, как триггер, их якобы сможет активизировать. Однако проблема в том, что можно никогда не дождаться этого момента.

Если вы заметили у себя хоть малейшее проявление синдрома отложенной жизни, не откладывайте и обратитесь за помощью к психологу. Именно психотерапия поможет вам найти причины такого поведения (возможно, это тотальная неудовлетворенность собой и жизнью, деструктивные убеждения или жизненно-родовые травмы и сценарии) и перепрограммировать их. И, конечно, грамотный психолог поможет вам пройти истинную сепарацию от родителей (даже если вам и 70 лет), проработать травмы детства, укрепить внутренний стержень, стать зрелой личностью, чтобы не прятаться за всей этой историей, а уметь принимать решения, отделять свои желания от чужих и, самое главное, жить счастливую, яркую жизнь.

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27 мая 2024, 03:29
Фото: Freepik
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