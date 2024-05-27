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Как технологии изменят будущее образования: прогноз маркетолога

Как технологии изменят будущее образования: прогноз маркетолога
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Научно-технический прогресс идет вперед бурными темпами.

Всеобщая цифровизация и искусственный интеллект — наше уже привычное настоящее. Но как эти технологии влияют на школьное и вузовское образование и чего от них можно ждать в дальнейшем? Разбираемся в трендах и перспективах вместе с маркетологом, специалистом по онлайн-образованию Анной Самокатовой.

Тренд 1. Онлайн-образование вместо реального общения с учителем и одноклассниками или однокурсниками

Плюсы: Уравнивание в праве на желаемое обучение людей, живущих в разных точках планеты. Именно благодаря онлайн-формату школьник из российской глубинки может поступить практически в любой вуз и окончить его, находясь в своей квартире. Также плюсом можно считать возможность получения образования людьми с ментальными и физическими особенностями. Если говорить о дополнительном образовании – плюс в том, что есть возможность не выходя из дома получить новую профессию или новый навык.

Минусы: Снижение качества образования как школьного, так и вузовского. Роль учителя и преподавателя гораздо важнее, чем говорящая голова в мониторе компьютера, но при онлайн-системе именно так и происходит. Падает уровень вовлеченности студентов и школьников, снижается уровень контроля – в итоге образование становится хуже. Страдает и психика школьников и студентов, потому что, помимо получения знаний, в школу и институт ходят за общением. Социализация позволяет учиться вести себя в коллективе, устанавливать контакт с самыми разными людьми, решать конфликтные ситуации. Никакое онлайн-образование подобных навыков, необходимых не менее, чем знания по предметам, не даст.

Тренд 2. Гаджеты вместо учебников, тетрадей и школьных досок

Плюсы: Если у ребенка есть смартфон – к учебе он готов. Все учебники можно читать в электронном виде или в интернете, записывать на уроке и делать домашние задания – в специальных приложениях. Это существенно экономит деньги родителей и время ученика или студента. Да и интерактивная доска в классе не требует ни мела, ни тряпки, а значит — гораздо экономичнее.

Фото: Анна Самокатова

Минусы: Власти Швеции не так давно запретили электронные учебники и тетради, назвав состояние образования в школах “цифровым отупением”. Видимо, это не только шведская проблема. Да, писать на клавиатуре очень удобно, но только при письме рукой у человека в мозгу возникают необходимые для учебы и жизни вообще нейронные связи. Чтение бумажных учебников тоже влияет на мозг иначе, чем чтение электронных. Да и в целом полный переход школы или вуза на гаджеты рискован: если вдруг планшеты и смартфоны исчезнут, что будут делать те, кто не умеет общаться с бумажными учебниками и тетрадями?

Тренд 3. ChatGPT и другие нейросети вместо интеллектуальных и творческих усилий

Плюсы: Безусловно, нейросети экономят нервы родителям, а школьникам и студентам — время. И, тоже безусловно, искусственный интеллект все шире распространяется в нашей жизни, и молодые люди должны уметь им пользоваться.

Минусы: Постоянное пользование нейросетями со временем может полностью отключить собственный мыслительный и аналитический аппарат. Мозг становится ленивым и неспособным на продуцирование идей, мыслей, концепций, а человек — некритичным и доверчивым, потерявшим навык искать и проверять информацию. И, главное, активный пользователь нейросетей рискует превратиться в беспомощного интеллектуального инвалида, зависимого от этих самых нейросетей.

Вывод: Конечно, странно и недальновидно в век цифровых технологий не использовать их в обучении. Однако необходимо взвешивать плюсы и минусы такого использования. Иногда результат виден очень быстро — как увидело шведское правительство падение качества образования из-за массового использования гаджетов.

То, как меняют технологии сегодняшнее образование, мы можем видеть сами. И надеяться при этом, что в будущее образовательная система возьмет только то, что пойдет на пользу школьникам и студентам, а не превратит учебу в “цифровое отупение”.

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27 мая 2024, 00:16
Фото: Freepik
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