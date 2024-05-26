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Воскресенье 26 мая

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Двойной праздник в семье Тарасова и Костенко – двойная порция счастья

Двойной праздник в семье Тарасова и Костенко – двойная порция счастья
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Пока среди света софитов репортеры СМИ смаковали детали звездных вечеринок и оценивали образы светской публики, звездная многодетная семья Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко обрела основание для великой радости, подкрепленное не скандалами шоу-бизнеса, а мирной благодатью храма и семейным теплом.

В субботу 25 мая, в день рождения близкой родственницы, экс-футболист российской сборной и его жена крестили своего младшего сына Ярослава. О важном событии Анастасия сообщила поклонникам в своем Telegram-канале: "Сегодня, в день рождения моей бабушки Людмилы, мы крестили нашего сыночка Ярослава". Два события придали субботнему дню особое значение, объединив духовную и семейную стороны жизни.

Крещение – важнейшая церемония в православной традиции, символизирующая принятие ребенка в лоно церкви, его духовное рождение. Харктер совсем другого рода носит традиционный день рождения. Даже в России. В отличие от Крещения, это всегда светский праздник, личный, связанный с появлением человека в мире, с радостью жизни и ее продолжением.

Объединившись в одну субботнюю дату, эти два события, казалось бы, разные по своему характеру и деталям, обрели новую форму и сблизились, подчеркнув крепкую связь малыша и бабушки, важность семейных уз и традиций. Это вдвойне важно для светлоокой жены Тарасова, не раз характеризовавшей и подчеркивавшей благую роль семейства в противовес миру звезд шоу-бизнеса, в котором с утра до вечера вращался ее супруг.

Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

И если 37-летний Дмитрий, который представлял великую сборную России по футболу на матчах против Кореи, Литвы, Турции, Венгрии, Новой Зеландии, Сербии и Ирана, чаще делится с поклонниками личными достижениями, то 30-летняя Анастасия основательно сообщает о радостях материнства, публикуя кадры и видео с детьми: 5-летней Миланой, 4-летней Евой, 2-летним Алексеем и маленьким Ярославом. Исключением не стал и процесс крещение второго сына, однако характерные кадры Костенко предпочла не сразу добавлять в Telegram.

Коллекция наград Дмитрия, который носит звание чемпиона РФ 2017/18, а также является обладателем серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России, призером Кубка РФ, выглядит более величественно, чем титул Анастасии "Вторая вице-мисс Россия 2014 года". Однако многодетная мама знает цену истинным, "незвездным" достижениям. Для нее главной наградой в жизни стало материнство, а самым важным призом – семейная теплота, приносящая радость душе.

Пока Земля вращается вокруг своей оси, а шоу-бизнес теряет свою духовность, звездные пары не раз становятся объектом скандального внимания редакций СМИ, включая чету экс-футболиста сборной России с женой, родившей двоих дочерей и двух сыновей. Но Дмитрий и Анастасия оставили свет софитов и общество репортеров на вечеринках, чтобы не только создать крепкую семью, но и подать пример миру. Они продолжают свою важную миссию. День 25 мая 2024-го стал для них основанием для благодатной радости. Двойной праздник в семье Тарасова и Костенко – двойная порция счастья.

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26 мая 2024, 03:11
Кадр YouTube / @tarasov_family
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Фоторепортаж

Красивая история любви Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов далеко не сразу после разрыва с Ольгой Бузовой обнародовал Анастасию Костенко.
Футболист ратовал за то, чтобы подробности его частной жизни были не афишированы. Но не получилось.
Спортсмен регулярно выводил избранницу в свет.
Дмитрий и Анастасия радовали глаз фанатов.
В декабре влюбленные отправились на Мальдивы.
Именно там Дмитрий сделал предложение Анастасии.
Влюбленные весело проводили время.
Затем пара отправилась в Дубаи.
В начале января Тарасов и Костенко расписались.
Анастасия оказалась верующей девушкой.
Поэтому уже в конце января Костенко и Тарасов обвенчались.
А затем отправились отмечать в банкетный зал одного из московских отелей.

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